In Japan hebben ze weer een nieuwe manier bedacht om onze autohartjes te stelen. Rocketbunny komt met een rijdende karikatuur van een Nissan Skyline, die stiekem helemaal geen Skyline is.

Smalle busjes vol met spoilers en compacte modelletjes vol nostalgie: laat het maar aan de Japanners over om op geheel eigen wijze met automobiele hartendiefjes te komen. De Tokyo Auto Salon barst zoals elk jaar weer uit zijn voegen van dit soort pareltjes, maar één valt zelfs te midden van al dat moois direct op. Rocketbunny Pandem neemt zelfs voor kei-car-begrippen minuscule Suzuki Twin uit 2003 als basis en komt met wat het zelf in alle bescheidenheid een ‘Radical Custom Body Swap’ noemt.

Die radicale zet maakt van de Twin een heuse Skyline R32, maar dan wel met proporties die je eerder in een cartoon zou verwachten. De ‘Skyline’ is superkort en relatief hoog en is voor de gelegenheid stevig verbreed, hoewel het autootje uiteraard no altijd een klap smaller is dan een echte Skyline. Het automobiele pareltje staat stoer op zijn witte wieltjes en heeft een diepe voorspoilers, een rolkooi, een grote achtervleugel en een grote sportuitlaat ter verhoging van de feestvreugde. Geinig detail: de te openen achterruit van de Suzuki is ondanks de ‘aangeplakte’ sedankont behouden gebleven.

Rocketbunny stuurt ter verduidelijking ook nog even een papiertje mee met de titel ‘The ultimate Guide to why this is legendary’ (groter). Alsof dat nog toelichting behoeft.

De Skyline die Rocketbunny hier als lichtend voorbeeld gebruikt, is uiteraard een tweedeurs exemplaar in monsterlijke GT-R-uitvoering. Wat minder bekend is dat de Skyline er ook gewoon als relatief bescheiden, comfortabele sedan was. Een R32 sedan hebben we momenteel niet in ons occasionaanbod, maar we kwamen in onze eigen occasionhoek wel een latere R33 sedan tegen. Het zilvergrijze exemplaar uit 1997 kost €9.950 inclusief automaat, stoffen bekleding en een bescheiden doch smeuïge zescilinder-in-lijn. Toch liever een R32? Geen zorgen: hebben we ook!