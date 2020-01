Tata zet gloednieuwe Altroz in de showroom

In het kader van 'weinig relevant en toch lichtelijk interessant', werpen we weer eens een blik op de Tata Altroz. De kleine hatchback werd vorig jaar in Genève aan al aan het grote publiek getoond en nu is het tijd voor de Altroz om India te gaan veroveren. Daar is Tata veel aan gelegen, want de Altroz-voorganger, de Bolt, kon geen verkooprecords breken. Met de scherper gelijnde Altroz kon het wel eens een stuk beter gaan. Over smaak valt niet te twisten, maar het ziet er al een stuk beter uit. Daarbij staat de nieuwkomer op Tata's nieuwe modulaire ALFA-platform, waarop een beter rijdende en lichtere reeks modellen moet verschijnen.

Qua prijs zit het ook wel snor; Tata hoeft in India slechts minimaal (omgerekend) € 6.700 euro voor de vijfdeurs te ontvangen. Dat is ruwweg dezelfde vanafprijs als de Bolt had. Voor dat geld heb je een Altroz in de 'kale' XE-uitvoering, met een 86 pk sterke 1,2-liter driecilinder benzinemotor onder de kap. Let wel; dat is een atmosferische motor. Van A naar B komen is in India het belangrijkst, snel hoeft én kan het vaak toch niet gaan. Voor de liefhebbers van wat meer pit, zit er naar verluidt nog wel een turboversie in het vat. Voorlopig is de turboloze 1.2 echter de enige benzinemotor voor de Altroz, daarnaast is ook een 90 pk sterke 1,5-liter viercilinder turbodiesel leverbaar. Die is er vanaf omgerekend € 8.856.