Tata neemt Maruti-Suzuki op de hak na crashtest

De voor de Indiase markt bestemde Suzuki S-Presso kan qua creativiteit van de naamgeving de handen wel op elkaar krijgen, maar qua veiligheid zit hij kennelijk minder doordacht in elkaar. Global NCAP schoot een S-Presso op de testmuur af en besloot dat er geen enkele ster was verdiend. Er kwam tijdens de impact zoveel kracht op de nek van de bijrijder en op de borst van beide inzittenden voorin te staan dat NCAP er allesbehalve over te spreken was. "Andere Indiase fabrikanten als Mahindra en Tata bieden veel betere voorzieningen en halen zelfs vijf sterren. Het is tijd voor Maruti Suzuki om zich te ontfermen over de veiligheid van zijn klanten", concludeerde NCAP.

Dat Tata er beter voorstaat, benadrukt Tata zelf maar al te graag. In een tweet laat het bedrijf weten: "Rijden is alleen leuk als het ook veilig is." Daarbij prijst het zijn eigen Tiago (foto 3) aan met het NCAP-stempel 'Veiligste in zijn segment'. Wie dacht dat het daarbij blijft, heeft het mis. Het is helder dat Tata doelt op de crashtest van de concurrent. Bovenstaand plaatje van een kapotte koffiemok waaruit koffiebonen vallen, heeft het duidelijk gemunt op de S-Presso. "Wij gaan niet zo gemakkelijk kapot," schrijft Tata erbij.