'Tankstations in grensgebied ontketenen prijzenoorlog'

Het 'tanktoerisme' net over de grens in Duitsland komt even stil te liggen door de coronamaatregelen. Tankstations in de Nederlandse grensregio gaan daar waarschijnlijk op inspelen.

Duitsland scherpte deze week de regels aan voor Nederlanders die de grens over willen steken. Voortaan moet je een negatieve coronatest kunnen overleggen, omdat onze besmettingsgraad hoog wordt geacht door de Duitsers. Dat heeft onder meer tot gevolg dat 'even snel goedkoop tanken over de grens' ingewikkelder wordt. Het gevolg: Nederlanders blijven in eigen land voor een tankbeurt en de normaal door de hoge Nederlandse prijzen minder aantrekkelijke stations aan deze kant van de grens gaan erop inspelen. Dat verwacht Jan Pieter de Wilde, commercieel directeur van Kuster Olie in Babberich.

De Wilde stelt in gesprek met het AD dat er een 'prijzenoorlog' te verwachten is. Iedereen wil immers een graantje meepikken van het feit dat er nu juist ineens wél in de Nederlandse grensregio getankt wordt. "Door het ontbreken van tanktoerisme gaat de omzet bij Nederlandse pomphouders in de grensstreek stijgen. Dan wordt het een onderlinge strijd waar je het goedkoopst kunt tanken. We krijgen de ‘slag om de liter’ in de grensregio.”

Kuster Olie, dat ook aan de Duitse kant tankstations heeft, ervaart over de grens juist ook de negatieve kant van de nieuwe maatregelen. Het is er direct een stuk rustiger nu. De Wilde: "We werden tijdens het paasweekend compleet overvallen door het dichtgaan van de grenzen. Door het niet kunnen bedienen van tanktoeristen zien we in één klap onze handel halveren.” Overigens is tanken in Duitsland dit jaar al iets minder aantrekkelijk geworden voor Nederlanders. Het voordeel ten opzichte van de Nederlandse prijzen slinkt.