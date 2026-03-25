Tankpasaanbieder krijgt meer aanvragen vanwege duurdere brandstof

Tankpasaanbieder MKB Brandstof merkt dat tankpassen die automobilisten bij alle pompstations in Nederland kunnen gebruiken, veel populairder zijn geworden sinds de oorlog in het Midden-Oosten.

Het bedrijf zegt sinds het uitbreken van dat conflict ruim 20 procent meer aanvragen te hebben ontvangen voor zogenoemde universele tankpassen. "Zo'n stijging hebben we nog niet eerder gezien", stelt een woordvoerster van MKB Brandstof.

De aanbieder krijgt volgens haar vooral meer aanvragen van ondernemers die willen overstappen van een pas waarmee ze alleen bij een bepaald merk kunnen tanken. "Wij merken dat onze universele tankpas interessanter is, omdat ze dan een vrije keuze hebben in waar ze kunnen tanken. Daardoor kunnen ze kiezen voor de pomp met de laagste prijs."

De diesel- en benzineprijzen zijn door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz flink gestegen.

