Speciale borden bij tankstations met alternatieve brandstoffen

Wie nu op pad is met een EV of een waterstofauto moet op basis van geheugen of met apps kijken waar er geladen of waterstof getankt kan worden. Nieuwe borden langs hoofdwegen moeten ervoor gaan zorgen dat je voortaan voor een tankstation in één oogopslag kunt zien of je daar ook voor deze zaken terecht kunt.

Momenteel laten borden langs hoofdwegen enkel zien dat je een tankstation nadert, met soms nog de extra informatie dat er LPG getankt kan worden. Veel meer informatie over de tankmogelijkheden is er niet, terwijl er in steeds meer gevallen ook EV's bijgeladen kunnen worden en soms ook waterstof getankt kan worden. Daarom wordt er binnen de EU inmiddels al op sommige plekken gebruikgemaakt van nieuwe borden. Daarop staat behalve een zwart tank-pictogram ook een blauw exemplaar, waarmee wordt aangeduid dat er alternatieve 'brandstoffen' te halen zijn. In Duitsland en België staan dit soort borden er al.

In Nederland wil men een uitgebreidere variant hiervan gaan gebruiken. De borden in Duitsland en België (met enkel een zwart en een blauw tankpictogram) zouden niet duidelijk genoeg zijn. CROW heeft zich beraad over de verdere verduidelijking, zo meldt TankPro. Daaruit is een drietal varianten naar voren gekomen (zie hieronder). Op het eerste bord is te zien dat er waterstof te tanken is, het tweede bord geeft aan dat er geladen kan worden, het derde bord toont dat beide zaken er mogelijk zijn. Minister van Nieuwenhuizen (I&W) heeft de komst van deze borden inmiddels bevestigd en de borden worden nu zo snel mogelijk geplaatst.