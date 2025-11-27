Olie is nu goedkoper dan begin dit jaar en de dollar is zwakker. Normaal gesproken leidt die combinatie tot lagere prijzen voor benzine en diesel. Maar de prijzen aan de pomp zijn juist flink gestegen. Hoe kan dat?

Op de website van inkoopcollectief UnitedConsumers wordt de landelijke adviesprijs voor benzine en diesel bijgehouden. Een liter Euro 95 kostte op 2 januari €2,14. Inmiddels is dat €2,20. Bij diesel is het verschil 10 cent: €1,90 aan het begin van het jaar en €2 nu. Tegelijk kostte een vat Brent olie, de internationale maatstaf voor de olieprijs, aan het begin van het jaar zo’n 70 dollar. Nu is dat 62 dollar. En de dollar zakte in waarde ten opzichte van de euro. Dat betekent dat we minder euro’s voor de olie hoefden neer te tellen. Normaal zie je de brandstofprijzen meebewegen met de olieprijs. Nu is dat effect verdwenen, het tegenovergestelde lijkt te gebeuren.

Daar zijn verschillende verklaringen voor, weet Joost Schmets, die de oliesector volgt voor de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), een belangenbehartiger voor beleggers. "Een belangrijke oorzaak voor de hoge benzine- en dieselprijzen is de oorlog in Oekraïne. Oekraïne valt op grote schaal Russische raffinaderijen aan. Daardoor daalt de raffinagecapaciteit en wordt er minder benzine en diesel gemaakt.’’ Dat treft Europa, want hier worden via omwegen toch Russische brandstoffen verkocht. De hoge prijs wordt ook deels door de oliemaatschappijen veroorzaakt. "De oliemaatschappijen hebben de raffinagemarges verhoogd’’, aldus Schmets. Volgens een artikel in Het Financieele Dagblad steeg de raffinagemarge dit jaar van 6 dollar naar 15 dollar. Olie is er wereldwijd voldoende, maar benzine en diesel zijn schaars. Daarom is de koppeling tussen olieprijs en benzineprijs nu afwezig. En de vraag is of die koppeling snel weerkeert.