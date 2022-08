Talbot-Matra Murena (1981) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Talbot-Matra Murena was de opvolger van de Matra Bagheera. Net als zijn voorganger kreeg de Murena drie zitplaatsen en een middenmotor. Waar de Bagheera in samenwerking met Chrysler Europe (Simca) was ontwikkeld, was de Murena een project van Matra en PSA. De twee partijen hadden wat werk aan de winkel, want de Bagheera was zeer gevoelig voor roest. Om een herhaling van die problemen bij de Murena te voorkomen, was het hele chassis gegalvaniseerd en kreeg de auto carrosseriepanelen van polyester. Ook ging het vermogen omhoog. Waar de motoren van de Bagheera onder de grens van 100 pk bleven, hadden de Murena 2.2 en Murena S respectievelijk 118 en 142 pk. Zelfs de basismotor van de Murena, een 1.6 met 92 pk, had al meer vermogen dan de krachtigste Bagheera (90 pk).

De Murena die op het AutoWeek-occasionportal staat, is de 2.2 met 118 pk. Die krachtbron maakt dat de Murena in 9,3 seconden kan accelereren van 0-100 km/h en een topsnelheid kan behalen van 197 km/h. Voor de vroege jaren '80 zijn dat allerminst slechte cijfers. Qua ontwerp past de Murena met zijn klapkoplampen en hoekige lijnen perfect in de stijl van de eighties. Door de relatief lange 'motorkap' en het feit dat de Murena een grote glazen achterruit heeft, lijkt het haast alsof de motor gewoon voorin ligt. Meestal hebben auto's met middenmotoren namelijk lamellen bij de motor om hem goed te kunnen koelen. Daar is bij de Murena geen sprake van. De motor ligt vlak achter de voorstoelen en wordt afgedekt met een grote plaat, die er voor de foto's even vanaf is gehaald. Een klein ruitje moet ervoor zorgen dat het geluid iets gedempt wordt.

Een lang leven was de Talbot-Matra Murena niet beschoren. De auto rolde in 1980 voor het eerst van de band en in 1983 staakte men de productie alweer. In die drie jaar zijn er circa 10.500 Murena's gebouwd. Dit exemplaar is met bouwjaar 1981 een relatief 'vroeg' exemplaar. Volgens de kentekengegevens werd hij in 2007 naar Nederland gehaald en heeft hij hier sindsdien drie particuliere eigenaren gehad. De laatste eigenaar heeft de Murena vijf jaar in bezit gehad en biedt hem nu te koop aan. In de advertentie geeft de verkoper eerlijk aan dat er nog wat werk aan het interieur van de auto zit. De bekleding lijkt op de foto's inderdaad wat verweerd, wat gezien de kilometerstand van bijna 200.000 kilometer niet heel gek is, maar heel ernstig oogt het allemaal niet.

Hoewel deze Murena aardig wat ervaring heeft, is duidelijk te zien dat er in algemene zin goed voor is gezorgd. De verkoper had hem naar eigen zeggen altijd in onderhoud bij een Matra-specialist en onlangs zijn het remsysteem en de brandstoftoevoer nog aangepakt. Ook van buiten lijkt de auto behoorlijk goed in zijn zilvergrijze lak te staan. De vraagprijs van €8.000 lijkt al met al dus niet heel gek. Bovendien heb je dan iets exclusiefs in handen!

