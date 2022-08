BMW 520i (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Van tal van generaties BMW 5-serie is het tweedehands aanbod nog behoorlijk breed. Dat geldt niet voor de E28, waarvan de 'jongste' exemplaren immers ook alweer 33 jaar oud zijn. Als je er eentje zoekt, moet je haast wel een liefhebber zijn. Dan hebben we hier een BMW 520i voor je die mogelijk een kijkje waard is.

Het is niet de oudste, de duurste of de krachtigste BMW 5-serie E28 uit het AutoWeek-occasionaanbod die we je vandaag voorschotelen. Wel de goedkoopste, al is goedkoop in dit geval natuurlijk een relatief begrip. Maar liefst €12.400 is de vraagprijs van deze BMW 520i uit 1986. Zelfs betrekkelijk eenvoudige BMW's uit de jaren 80 en vroege jaren 90 stijgen aardig in waarde, zo zien we onder meer ook bij de 3-serie E30 en zelfs al bij de E36. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat ze nog zo origineel mogelijk zijn. Voor deze 520 lijkt die vlieger ook op te gaan.

Normaal maken we vooral op basis van de advertentiefoto's een inschatting van de staat van de auto. In dit geval stemmen die ons al hoopvol, maar van collega Rik Werner begrijpen we dat het ook in het echt een plaatje is. Hij liep per toeval onlangs een rondje om deze 520 en was onder de indruk. Het is een leuke verschijning, met zijn zeer lichtblauwe metallic lak en de relatief bescheiden BBS Mahle-wielen. Wielen die er overigens nog fris uitzien, net als het lak- en chroomwerk. In het (heerlijk typisch voor die tijd) vooral blauw gekleurde interieur lijkt de tijd ook aardig stilgestaan te hebben en zelfs het originele en bijna complete gereedschapssetje is nog aanwezig. Hoewel het een betrekkelijk eenvoudig uitgevoerde 520 is, heeft-ie wel een schuif-/kanteldakje en hij scoort pluspunten met de aanwezigheid van de originele cassettespeler.

Hoe het allemaal zo netjes heeft kunnen blijven? Nou, simpelweg door de 520 niet al te vaak te gebruiken. We hebben het hier over een 36 jaar oude auto die net iets meer dan 75.000 km achter de rug heeft. Zo'n 2.000 km per jaar dus. Dat is zo weinig dat het misschien niet per se alleen maar gunstig is, bijzonder is het hoe dan ook. De vorige eigenaar is er in ieder geval 13 jaar trouw aan gebleven, dat wekt toch wel wat vertrouwen.

Voor de sterkste BMW 5-serie E28 uit ons occasionaanbod moet je hier zijn, dat is ook de duurste en de oudste. Liever een nóg lagere kilometerstand en een motor met veel meer pit dan deze 520i? Dan kun je voor deze 535i gaan. Mag het wel een slagje sterker dan een 520i maar niet veel duurder? Dan is deze 525i wellicht een optie. Dan heb je ook direct het hele E28-aanbod van dit moment gehad. Als je moest kiezen, voor welke zou jij dan gaan?