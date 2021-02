Suzuki S-Cross en Vitara nu ook met automaat

Zowel de Suzuki Vitara als de S-Cross krijgt een modeljaarupdate. Voortaan is de 1.4 Smart Hybrid, de enige leverbare krachtbron voor beide modellen, ook leverbaar met een zestraps automaat. Daarnaast kunnen beide Suzuki's voortaan meer trekken. We hebben direct de prijzen.

Vorig jaar verving Suzuki de 1.0 en 1.4 Boosterjet voor de 1.4 Boosterjet Smart Hybrid, een mild-hybrid-aandrijflijn. Hierbij verdween de automaat uit het aanbod, want de mild-hybrid was alleen beschikbaar met handbak. Tot nu, want zowel de Vitara als de S-Cross is vanaf dit jaar ook met automaat leverbaar. De zestraps automaat is alleen te verkrijgen bij de uitrustingsniveaus Select en Style. De vierwielaangedreven AllGrip-versies krijgen de automaat er eveneens als keuzemogelijkheid bij. Het basisniveau Comfort is altijd gebonden aan de handgeschakelde zesbak.

De meerprijs van de automaat bedraagt bij beide Suzuki's € 1.800. Met de automaat beginnen de Vitara-prijzen bij € 27.550 voor de Select en € 28.400 voor de S-Cross met hetzelfde uitrustingsniveau. Naast de toevoeging van de automaat hebben de S-Cross en Vitara Smart Hybrid voortaan ook een hoger maximaal trekgewicht. Dat is namelijk opgekrikt van 1.300 naar 1.500 kilo. Beide modellen zijn per direct met automaat te bestellen, in maart staan ze bij de dealer.

Prijzen Suzuki Vitara

Motor/aandrijving Uitvoering Bak Prijs 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Comfort Handbak, 6v € 24.500 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Select Handbak, 6v € 25.750 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Select Automaat, 6v € 27.550 1.4 Boosterjet Smart Hybrid AllGrip Select Handbak, 6v € 28.700 1.4 Boosterjet Smart Hybrid AllGrip Select Automaat, 6v € 30.500 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Style Handbak, 6v € 28.250 1.4 Boosterjet Smart Hybrid Style Automaat, 6v € 30.250 1.4 Boosterjet Smart Hybrid AllGrip Style Handbak, 6v €31.200 1.4 Boosterjet Smart Hybrid AllGrip Style Automaat, 6v € 33.000

Prijzen Suzuki S-Cross