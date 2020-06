Suzuki scherpt Vitara en S-Cross aan

Al in december vorig jaar schreef AutoWeek over de komst van een 1.4 Boosterjet met mild-hybrid techniek, een machine waarvan toen al bekend was dat hij naar de Swift Sport, Vitara en S-Cross zou komen. De Swift Sport heeft die 1.4 turbomotor inmiddels ontvangen. Suzuki meldt nu dat de Vitara en S-Cross per 1 juli over het nieuwe blok kunnen beschikken. Daarnaast verbetert Suzuki de standaarduitrusting van de Vitara en S-Cross.

Bovenstaande betekent dus dat ook de 140 pk en 230 Nm sterke 1.4 Boosterjet in de Vitara en S-Cross worden omgeruild voor een mild-hybrid aandrijflijn. Ook nu ligt er in de neus weer een 1.4 Boosterjet, maar ditmaal een 129 pk sterk exemplaar dat gekoppeld is aan een 48V-systeem met een 14 pk sterke starter-generator. Het maximumkoppel ligt met 235 Nm iets (5 Nm) hoger dan voorheen. Het wagengewicht neemt bij zowel de S-Cross als de Vitara met zo'n 15 kilo toe tot respectievelijk 1.155 en 1.140 kilo.

Meer wijzigingen hebben betrekking op de standaarduitrusting van het tweetal. Zo is de 1.4 niet enkel meer te krijgen in combinaties met de hogere uitrustingsniveaus. Per juli zijn namelijk ook de Comfort-uitvoeringen met de krachtigste benzinemotor te krijgen. De standaarduitrusting van de Comfort wordt overigens uitgebreid met adaptieve cruise control, climatecontrol, een DAB+-radio, automatische ruitenwissers en led-koplampen. Daarnaast behoort Suzuki's Safety System Pro voortaan tot de standaarduitrusting van alle mild-hybrid versies. In dat pakket zit een groot aantal passieve en actieve veiligheidssystemen, waaronder dodehoekdetectie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning en Rear Cross Traffic Alert. Het AllGrip-systeem is optioneel.

Prijzen en uitgebreide specificaties volgen binnenkort. Wel geeft Suzuki aan dat de vernieuwde Vitara en S-Cross per 1 juli leverbaar zijn.