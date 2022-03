Suzuki Swift Cabrio (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Bij het horen van de woordcombinatie 'tweezits cabriolet' is Suzuki waarschijnlijk niet het eerste merk dat in je opkomt. Toch hadden de Japanners er wel degelijk eentje in de Nederlandse orderboeken staan: de Swift Cabrio. Dit exemplaar is een leuke manier om voor niet al te veel geld in een nette cabrio te stappen!

De zon schijnt al de hele week volop en het kwik wijst langzaam maar zeker hogere temperaturen aan. Het zijn de eerste voortekenen van de start van het cabrioseizoen. In het hedendaagse autolandschap zijn geen relatief betaalbare cabrio's meer te vinden, maar ooit was dat met auto's als de Opel Kadett Cabrio en de Peugeot 205 Cabriolet wel anders. De Suzuki Swift Cabrio past ook in dat rijtje. Het was een eenmalige actie van Suzuki, want het merk leverde de Swift Cabrio alleen van 1992 tot 1995 op basis van de tweede generatie Swift. Dat maakt de Swift Cabrio behoorlijk exclusief: heel veel zul je ze niet tegenkomen op straat.

Suzuki pakte voor de Swift Cabrio de driedeurs hatchback als uitgangspunt. Daar veranderde het merk in de basis weinig aan: de lengte en de wielbasis bedragen voor beide modellen respectievelijk 3.745 en 2.265 mm. De voorruit van de cabriolet staat iets schuiner, waardoor hij 10 centimeter lager is dan de hatchback. Ook heeft de cabrio frameloze zijruiten. Opvallend genoeg scharniert een deel van de A-stijl mee met het portier, terwijl het deel vlak boven de zijspiegels blijft staan. Verder veranderde Suzuki ook de indeling van de auto. De cabrio heeft geen achterbank. Die ruimte wordt gebruikt door het cabriodak als dat is geopend. Achter het dak zit een platte afdekking voor de kofferbak. Daarmee heeft de Swift Cabrio, ook al deelt hij zijn basis met de hatchback, een compleet ander silhouet.

Van die kofferbak moet je overigens niet te veel verwachten. Die is misschien net genoeg voor een sporttas en wat toiletartikelen als je op vakantie gaat. Wel biedt de Swift Cabrio achter de voorstoelen nog wat extra bergruimte, dus met creatief inpakken moet je een heel eind kunnen komen. Qua motorisering bood Suzuki slechts één optie voor de Swift Cabrio: een atmosferische 1,3-liter viercilinder benzinemotor met 68 pk. Die zorgt niet voor heel spetterende prestaties. De cabriolet weegt 50 kilo meer dan de hatchback, maar de cijfers zijn op papier identiek. In 13 seconden zit de Swift op de 100 km/h en als je het gaspedaal diep ingedrukt houdt, stopt de teller met klimmen bij 165 km/h.

Deze Swift Cabrio heeft voor zover bekend twee particuliere eigenaren gehad, waarvan de laatste hem van 2007 tot 2021 in zijn bezit had. Met iets meer dan 90.000 kilometer op de klok heeft hij niet heel veel gereden. Hij staat nog mooi in zijn rode lak en ook het interieur, met een bijpassende rode bies op de voorstoelen, ziet er nog keurig uit. Gebruikte cabrio's zijn doorgaans niet heel goedkoop, zeker in een nette staat. Deze Swift Cabrio moet ook nog aardig wat opbrengen, maar gezien zijn staat is de vraagprijs van €2.695 niet eens heel gek te noemen.

Liever zelf op zoek naar een cabriolet voor de zonnige dagen? Blader dan eens door ons uitgebreide occasionaanbod!