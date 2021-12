Suzuki Cappuccino (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Een felrode compacte sportauto met achterwielaandrijving, open dak en een begrenzer die er pas in hakt bij 8.500 toeren. Nu denk je vast aan iets heel exotisch, maar het is toch echt deze Suzuki Cappuccino: een kei-car die je in maar liefst vier verschillende gedaanten kunt rijden. Dit exemplaar is op zoek naar een nieuw, liefhebbend baasje.

De Cappuccino is geboren uit de Japanse kei-regels. Voldoet een auto hieraan, dan komt hij in aanmerking voor belastingvoordelen. Kei-cars waren van oudsher vooral bedoeld als goedkope, compacte vervoermiddelen, maar al snel kwamen er ook sportievere varianten op de markt. Denk daarbij aan de Honda S660, de Autozam AZ-1 met vleugeldeuren en de Daihatsu Copen. De Suzuki Cappuccino hoort ook thuis in dat rijtje. In de hoogte meet de Cappuccino slechts 1,19 meter, dus is het aardig gemakkelijk om hem over het hoofd te zien. Gelukkig zal dat met dit felrode exemplaar vermoedelijk niet heel snel gebeuren.

Het meest bijzondere aan de Cappuccino is misschien nog wel dat hij als vier verschillende auto's is te rijden. De vaste dakpanelen zijn aan weerszijden uitneembaar, waardoor je een zogeheten 't-top' krijgt. Liever een targa? dan verwijder je het middelste dakpaneel ook. Die dakpanelen zijn los op te bergen in de kofferbak. Onder de glazen achterruit is een rolbeugel te zien. Die is er niet voor niets, want de achterruit kan worden weggeklapt. Hierdoor krijg je dus een volwaardige cabrio. De glazen achterruit maakt dat de Cappuccino ook is voorzien van achterruitverwarming. In 1995 was dat allerminst normaal op cabrio's, laat staan in het segment waarin de Cappuccino opereerde.

Een andere attractie van de Cappuccino is zijn 660 cc metende driecilinder turbomotor met 64 pk. Dat klinkt niet heel indrukwekkend, maar een leeggewicht van 700 kilo, achterwielaandrijving en een 50/50 gewichtsverdeling bieden op papier een goed recept voor onvervalst rijplezier. Bovendien begint de rode lijn van de toerenteller pas bij 8.500 toeren per minuut, waardoor je lekker lang kunt doorhalen. Ondanks zijn bescheiden vermogen is de Cappuccino nog behoorlijk vlot: hij sprint in 8 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid is conform de kei-regels begrensd op 140 km/h, maar in zo'n lage en kleine auto voelt dat waarschijnlijk al behoorlijk snel aan.

Deze Cappuccino komt uit 1995 en is in 2008 naar Nederland gehaald. Hier heeft hij alleen van 2008 tot 2009 een particuliere eigenaar gehad, daarna is hij steeds in handen geweest van autobedrijven. Met een kilometerstand van 112.116 mijl (rond de 180.000 kilometer) heeft deze Cappuccino een aardige hoeveelheid asfalt onder zijn wielen door zien gaan, al is krap 7.000 kilometer op jaarbasis natuurlijk niet heel veel. De wegenbelasting bedraagt overigens slechts €43 tot €49 per kwartaal, waarmee de Cappuccino één van de goedkoopste mogelijkheden is om open te rijden. Wie biedt dit pretpakket een nieuw thuis?