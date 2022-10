Suzuki Samurai (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Voor wie de in najaarskleuren gehulde bosgebieden eens met de auto van dichtbij wil bekijken, pronkt nu deze Suzuki Samurai in het AutoWeek-occasionaanbod. Het ook wel als SJ413 aangeduide model is de voorloper van de Europese Jimny. Met zijn lage wagengewicht en vierwielaandrijving vormt de auto een uitstekend startpunt voor de amateur-offroader.

Om dit type Suzuki Samurai te duiden, moeten we in de historie van de Suzuki Jimny duiken. Voordat die naam in 1998 voor het eerst op de Europese markt verscheen, werd-ie in Japan op kei-cars geplakt. In dat land werd de Jimny dus al eerder verkocht dan hier, met kleine motoren met een inhoud van hooguit 660 cc. Suzuki besloot van de tweede generatie van de Japanse Jimny ook een grotere variant te maken met daarin een 1,0-liter viercilinder, bestemd voor de export. Die kreeg in allerlei markten verschillende namen, waaronder SJ410 - een naam die naar de motor verwees. In een later stadium werd de motor geüpgraded naar een 1,3-liter groot exemplaar, waarbij de naam veranderde naar SJ413. Die auto werd, voor de Europese markt althans, van 1986 tot 2006 gebouwd in Spanje. Lang niet die gehele periode werd de auto ook in Nederland gevoerd, maar in 1989 - toen de naam officieel wijzigde van SJ413 naar Samurai - in ieder geval wel.

Van SJ413 naar Samurai

In dat jaar kwam dit origineel Nederlandse exemplaar namelijk op kenteken te staan. Deze generatie kwam in Japan op de markt in 1981 en dat is aan de hoekigheid van het ontwerp wel af te zien. Daarbij kreeg dit Europese exemplaar een af-fabriek en period correct stickerpakket aangemeten, wat samen met de witgespoten bull bar en wielen zorgt voor een guitig uiterlijk. Bij de upgrade van een 1,0- naar een 1,3-liter grote motor werd de 4-versnellingsbak vervangen voor een 5-traps exemplaar. Volgens de adverteerder heeft deze Samurai echter nog een vierbak aan boord, wat te maken zou kunnen hebben met dat het model tegelijkertijd in verschillende fabrieken van de band rolde. Mogelijk werden de aanpassingen niet overal tegelijkertijd doorgevoerd.

Niet alleen het guitige uiterlijk van de Samurai laat 'm ons hier in de spotlight zetten. Ook de staat van de compacte offroader is opmerkelijk. De kilometerstand is met 7.766 km erg laag, al is dat voor een dergelijke auto niet heel bijzonder. Grote afstanden afleggen wil je er niet mee, daar het bij snelwegsnelheden al snel rumoerig en oncomfortabel wordt. Samurais staan dus wel vaker met lage kilometerstanden te koop, als is dit wel heel maagdelijk. Waar ze ook vaker mee te koop staan, is roest. Het ding is gemaakt voor het terrein en is daarin aardig compromisloos. Wie er een kocht, ging er dan ook vrijwel zeker de blubber mee in. Dat heeft ertoe geleid dat veel exemplaren vaak onder de bagger zaten, waardoor vocht op allerlei plaatsen lang kon blijven zitten. De kwaliteit van de koets hielp ook niet mee.

Blubbervrij

De XT-12-DR lijkt geen roestplekken aan z'n koets te hebben en werd - zo lijkt het - eerder al eens (deels) tegen roesten beschermd. Als we in de wielkasten kijken, zien we een flinke laag tectyl zitten. Ook het binnenste van de Samurai is nog netjes, waar andere exemplaren op de tweedehands markt regelmatig beschadigingen en viezigheid tonen. Ook dat hangt uiteraard samen met waar de Suzuki veelal voor wordt ingezet.

De nette staat leidt er wel toe dat de aanbieder - die verder weinig informatie over de auto prijsgeeft, maar wel veel foto's uploadde - relatief veel geld voor de Samurai vraagt: €8.495. De auto kende eerder vijf eigenaren en kwam de laatste twee keer zonder opmerkingen door de apk. Ook zitten alle originele boekjes en de twee sleutels er nog bij en zien we sporen van recent(e) onderhoud en reparaties. Zo is onder meer de radiator kortgeleden vervangen.

Wekt het je interesse, dan dien je naar Oosterhout te rijden voor een bezichtiging. Kun je daarna mooi gelijk de Biesbosch in om de relatieve smetteloosheid van de Samurai om zeep te helpen. Tjakka!