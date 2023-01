Suzuki investeert €32 miljard: vijf EV's Europa voor 2030

Wie de showroom van Suzuki binnenwandelt vindt daar onder meer enkele hybride modellen, waaronder een plug-in hybride die gebaseerd is op een Toyota. Elektrische auto's heeft Suzuki nog niet, maar daarin komt de komende jaren verandering. Niet alleen in Japan, maar ook in Europa.

Suzuki werpt een licht op wat het de komende jaren allemaal gaat uitspoken. Heel wat, zo blijkt. Tot en met 2030 presenteert Suzuki in Europa vijf splinternieuwe modellen met een elektrische aandrijflijn. Daarvan verwachten de Japanners heel wat. Omstreeks 2030 moet in Europa 80 procent van alle verkochte Suzuki's een elektrische aandrijflijn hebben. Dat percentage bedraagt nu logischerwijs exact 0 procent, aangezien Suzuki nog geen EV in het aanbod heeft.

Tussen die vijf nieuwe elektrische modellen zitten onder meer SUV's en B-segmenters. Reken op elektrische opvolgers van de Vitara en de S-Cross, maar wellicht eveneens op grotere elektrische modellen. De eerste elektrische Suzuki moet in het fiscale jaar 2024, dat loopt van 1 april 2023 tot en met maart 2024, in Europa op de markt komen. Het is dus goed mogelijk dat Suzuki daarvan dit jaar al iets laat zien. Onlangs blikte Suzuki met de eVX Concept al vooruit op een nieuwe elektrische SUV-achtige die eveneens naar Europa komt.

In thuisland Japan en in India lanceert Suzuki tot en met 2030 zes elektrische auto's. Eentje meer dan in Europa, maar ook de samenstelling van de EV's die naar Japan en India komen zal waarschijnlijk anders zijn.

Onderaan de streep hoopt Suzuki zijn omzet flink te verhogen. Sterker nog, het merk wil zijn omzet tussen nu en 2030 verdubbelen. Suzuki investeert tot en met 2030 omgerekend maar liefst €31,76 miljard om zijn groeiplannen te realiseren.

Suzuki en Toyota

Suzuki en Toyota onderhouden een innige relatie, maar die wordt nóg hechter. Suzuki zegt de samenwerking met Toyota uit te breiden, maar tevens een concurrent te blijven. Toyota en Suzuki gaan onder meer nauwer samenwerken en willen gezamenlijk autonome auto's, batterijtechnologie en geëlektrificeerde modellen ontwikkelen. Verder willen de twee merken samen uitbreiden naar veelbelovend groeimarkten.

Suzuki verkoopt in Europa de Swace en de Across, ver-Suzuki-de varianten van achtereenvolgens de Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid en de RAV4 Plug-in Hybrid. Buiten Europa verkoopt Toyota de Suzuki Baleno in India als Glanza, in Afrika als Starlet en worden hier onbekende Suzuki's als de Ertiga, Ciaz en Vitara Brezza door Toyota verkocht als achtereenvolgens de Rumion, Belta en Urban Cruiser.