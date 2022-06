Suzuki Alto Lapin LC: klein met retrosaus

Met de introductie van de Celerio verdween de Suzuki Alto uit Europa, maar de modelnaam wordt nog altijd gebruikt. Het Indiase Maruti Suzuki verkoopt nog altijd de generatie Alto die Suzuki in Europa in 2002 introduceerde, de Alto 800. In Japan levert Suzuki een speciaal op de thuismarkt toegespitste kei-car die Alto heet. Die Alto - die onlangs overigens aan een nieuwe generatie werd geholpen - heeft in Japan een familielid dat Alto Lapin heet. De Alto Lapin is net als de Alto een kei-car, maar heeft een ruimere, hogere carrosserie. De huidige generatie Alto Lapin werd in 2015 geïntroduceerd en deelt zijn basis nog met de vorige kei-Alto. Een opvolger is er nog niet, maar Suzuki komt wel met een nieuwe variant die nog aaibaarder oogt dan het reguliere model.

De Alto Lapin is er voortaan namelijk als Alto Lapin LC, een variant met een geheel eigen neusje en een aangepaste bilpartij. De Alto Lapin LC tuurt met zijn grotere ronde koplampen en ertussen geplaatste kleinere grille met een 'brievenbus' erboven onbevangen de wereld in en krijgt boven de handgreep in de achterklep een letterlijk gevleugelde LC-badge dat ons enigszins doet denken aan de beeldmerken van Chrysler.

Vanbinnen oogt de Alto Lapin LC als een huiskamertje op wielen. Suzuki vouwt het binnenste vol met nephout en grof ogende stof en voegt in elke beschikbare ruimte een opbergvakje toe. In de hoeveelheid opbergvakjes verschilt de LC-versie overigens niet van de reguliere Alto Lapin en ook wat aandrijflijnen betreft wijkt de nieuwe variant niet van het bestaande model af. Dat betekent: een 660 cc kleine driecilinder die met en zonder turbo beschikbaar is en die in zijn geblazen vorm 68 pk levert. De zo'n 800 kilo wegende Alto Lapin LC is net als het gros van de Japanse kei-cars ook met vierwielaandrijving te krijgen. Opvallende details: de Alto Lapin LC heeft niet alleen een schuiflade waar precies een tissuedoos in past, maar ook een eenvoudig lcd-display in z'n instrumentarium waarop de kei-car allerhande gezellige berichtjes kan weergeven, waaronder begroetingen en zelfs felicitaties.



Gezellig he?

De Alto Lapin LC kost in Japan omgerekend € 9.945 en is daarmee duurder dan de reguliere Alto Lapin die vanaf € 8.835 van eigenaar wisselt. Suzuki hoopt maandelijks zo'n 3.000 Alto's Lapin (en LC) te verkopen.

Nu het toch over de 'Lapin' (Frans voor konijn) gaat: wist je dat Dick Bruna's Nijntje erg populair is in Japan? Weer wat geleerd!

Voor de Nederlandse markt heeft dit artikel natuurlijk geen enkele vorm van relevantie, maar voor de liefhebber van auto's in algemene zin is het wellicht interessant om te zien hoe autofabrikanten in andere markten auto's aan de onderkant van de markt positioneren. Zouden de veelal slim ingedeelde Japanse kei-cars hun aanval - al dan niet in geëlektrificeerde vorm - op de Europese markt moeten heropenen? Laat het ons weten in de comments!