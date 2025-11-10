Is het Photoshop? Is het AI? Nee, deze even Franse als bizarre creaties bestaan echt, en kunnen binnenkort gewoon van jou zijn. Ze worden namelijk geveild.

Een Peugeot 104 met de achterkant van een 404 als voorkant en een Peugeot 404 Familiale met de achterkant van zo’n zelfde 404 Familiale als voorkant. Het zijn lang niet alle auto’s uit de film ‘L'ecume des jours’ (2013), gebaseerd op het gelijknamige maar veel oudere boek, maar wel de twee die je op deze veiling kunt kopen. De film is een 'surrealistische romantische wetenschapstragedie’ en wie een surrealistische film maakt, heeft natuurlijk ook surrealistische auto’s nodig. Dat zijn deze maffe creaties dan ook, al speelden auto's in de film toch vooral een bijrol op de achtergrond.

Gezien de ogenschijnlijk keurige uitwerking en natuurlijk vooral het verhaal achter deze klassiekers is er vast wel een markt voor, maar die markt is afgaande op de verwachte prijzen wel heel klein. Het Franse veilinghuis mikt op 2.000 tot 4.000 euro voor de 404 en 8.000 tot 14.000 euro voor de 104. Onbereikbaar hoeft zo'n rijdende filmster dus alvast niet te zijn. Surrealisme, maar dan ineens heel realistisch. Leuk hoor.

Wie liever een auto met de voorkant aan de voorkant heeft, kan op dezelfde veiling op 30 november trouwens ook bieden op een leuke Peugeot 406 die geheel is uitgedost als de taxi uit de gelijknamige film. Liever geen (nep-)filmster? Kijk dan eens naar deze prachtige, zilvergrijze MG ZT-T 260 uit 2005. Ondergetekende krijgt er alvast weke knieën van, maar zal je niet in de weg zitten bij het bieden.