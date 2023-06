Peugeot 104 (1978) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Compacte Peugeots zijn in Nederland al decennia niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Succesnummers als de 205, 106 en 206 hebben hele generaties mobiel gemaakt. Hoewel de 205 Peugeot op dit gebied pas écht op de kaart zette, was voorvader 104 al een vaak gezien kleintje. Tegenwoordig is het een zeldzaamheid en zeker zo'n leuke oranje als deze is een tweede blik waard.

Het Peugeot van de jaren 60 moest het qua klantenkring vooral van mensen van middelbare leeftijd hebben die geïnteresseerd waren in wat traditionelere modellen. In dat plaatje paste een goedkoop kleintje vooral voor stedelijk gebruik niet zo, maar toch ging Peugeot in 1972 de strijd aan met de Fiat 127 en Renault 5.

Vooral die tweede had Peugeot op de korrel en nota bene Renault had er de hand in dat de Peugeot 104 een wat moeizame start kende. Een herenakkoord tussen Peugeot en Renault leidde ertoe dat Peugeot de vierdeus 104 alleen als 'sedan' op de markt bracht, waar juist de hatchbackklep (de zogenoemde vijfde deur) bij deze kleintjes een uitkomst was. In 1976 zou Peugeot, na geruzie met Renault, de 104 alsnog een grote achterklep geven waarbij de achterruit mee open ging. Reeds in 1974 verscheen er een tweedeurs 104 Coupé (ZS) met een grote achterklep.

Deze oranje Peugeot 104 GL, gespot langs de kant van de weg door ondergetekende, stamt uit 1978. We hebben hier dus met een vijfdeurs te maken. Deze GL had de bescheiden, 954 cc aluminium krachtbron dwarsgeplaatst in het vooronder en de 'klassieke' neuspartij van de eerste vierdeurs 104, met de vierkante koplampen. Naast de GL verschenen in 1976 de GL6 en de SL met 1.124 cc motoren, die de grotere koplampen met de Coupé ZS deelden, evenals diens meer uitgebreide dashboard. Bovendien kregen de krachtiger gemotoriseerde vijfdeur versies wat vollere bumpers. Zo niet deze bescheiden, maar daarom alleraardigste 104 GL.

Een blik op de eigenarenhistorie wijst iets heel bijzonders uit. De 104 heeft is tot 2020 bij zijn eerste eigenaar gebleven. 42 jaar met dezelfde auto doen, dat is toch wel heel uniek. Inmiddels is de 104 bij zijn tweede eigenaar en die gaat er zo te zien lekker mee op pad. Fietsendrager achterop en gaan! Leuk toch?