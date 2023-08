Peugeot 404 Break (1964) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Peugeot 404 is een populaire klassieker en is om die reden zeker niet de bijzonderste spot, toch verdient dit exemplaar wat ons betreft een momentje de aandacht. Dit is immers de oudste 404 ooit in deze rubriek en ook nog eens de eerste 404 Break.

Er zijn van die klassiekers die van zichzelf bijzonder zijn, maar vanwege hun populariteit relatief niet zo zeldzaam zijn. Auto's die leuk zijn om tegen te komen, al is het an sich niet verwonderlijk om er eentje te spotten. Denk daarbij aan de Volkswagen Kever, de klassieke Mini en de Citroën 2CV. De Volkswagen T1, Volvo Amazon en de Citroën DS horen daar eigenlijk ook een beetje bij en - in iets mindere mate - de Peugeot 404. Om die reden heeft de Fransman pas drie keer zijn opwachting gemaakt in 'In het Wild'. De eerste was een 404 diesel uit 1973, daarna volgde een schitterende 404 Coupé uit 1967 en tenslotte ruim zes jaar geleden de laatste; een witte uit 1968. Vandaag tillen we een 404 op het digitale podium die eerder van de band rolde dan die drie én het is de eerste 404 Break in deze rubriek.

Hij hoeft nog maar een jaar vol te houden en dan is-ie alweer 60 jaar oud, deze kranige pakezel die AutoWeek-forumlid Afentoe spotte. Het lijkt erop dat hij dat wel gaat redden. Een puntgave 404 is het allerminst, maar er springen geen zorgwekkende plekken in het oog. Iets om wel op bedacht te zijn, want net als veel generatiegenoten wilde de 404 wel roesten. Dat was direct de enige noemenswaardige vijand van de Peugeot 404, want voor de rest waren het sterke auto's die onder meer in bepaalde delen van Afrika nog altijd een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld zijn.

Dat laatste heeft overigens te maken met het feit dat de Peugeot 404 nog tot begin jaren 90 werd gebouwd in Kenia voor de Afrikaanse markt. Je ziet hem daar vooral als pick-up nog. De pick-ups waren de echte werkpaarden, al konden de Breaks er ook vaak wat van. In zo'n Break heb je zeeën van ruimte en in de Familiale met een extra bankje achterin kon je zelfs met zeven man op pad. De 404 reed voor zijn tijd bovendien lekker comfortabel, dus dat maakte deze Peugeot al met al tot een geliefde familieauto. Waarschijnlijk mag deze blauwe Break het op zijn oude dag wat rustiger aan doen en hoeft er niet om de haverklap een heel gezin met hun bagage in te worden vervoerd. Sinds januari is de in 2003 geïmporteerde 404 bij zijn huidige baasje en wie weet heeft die er nog een leuke zomervakantietrip mee voor de boeg. Bon voyage!