Supercarfabrikanten langer uitgezonderd van CO2-doelen EU

Supercarfabrikanten die jaarlijks niet meer dan 10.000 auto's verkopen, blijven langer buiten schot als het aankomt op CO2-uitstoot. Zij hoeven pas in 2035 in de pas te lopen met de rest en dus kunnen ze tot dat jaar ook makkelijker grote verbrandingsmotoren gebruiken.

In de Europese Unie komt er per 2035 effectief een einde aan nieuwe auto's met een conventionele verbrandingsmotor. In de jaren daarvoor worden de CO2-uitstooteisen al zo streng, dat grote brandstofmotoren al aanzienlijk eerder het veld ruimen. Dat is natuurlijk een doorn in het oog voor supercarfabrikanten, zoals Ferrari, McLaren en Aston Martin. Zij hebben nu nog een uitzondering, omdat ze als 'small-volume manufacturer' worden gezien. Daarom hoeven ze niet in de pas te lopen met de CO2-eisen die voor grote autofabrikanten gelden. Dit blijft langer het geval dan aanvankelijk leek, meldt Automotive News.

Oorspronkelijk zou deze uitzondering per 2029 komen te vervallen, waardoor er dan al in één klap een einde aan de grote motoren in auto's van dergelijke merken zou komen. Nu is dat echter uitgesteld tot 2035, dus pas in het jaar dat de hele auto-industrie in de EU over moet stappen op uitstootvrije auto's. Tot 2035 moeten de kleine fabrikanten weliswaar steeds een wat lagere gemiddelde CO2-uitstoot op hun wagenpark hebben, maar nog niet zo'n enorme reductie als bij de grotere spelers.

Argumenten

Dit besluit is een enorme opsteker voor merken zoals Ferrari. Hoewel ook Ferrari al steeds meer doet met plug-in hybride aandrijving en in 2025 zelfs met een EV komt, hoeven de V8's en V12's voorlopig nog even niet te worden uitgezwaaid. In Italië werd dan ook druk gelobbyd om deze uitzondering langer aan te houden. De argumentatie is dat fabrikanten met zo'n laag verkoopvolume een marginaal effect hebben op de totale CO2-uitstoot van het EU-wagenpark. Bovendien zou het relatief lang duren om de hogere CO2-uitstoot van EV-productie te compenseren met het uitstootvrij rijden, want supercars zijn meestal niet bepaald kilometervreters.