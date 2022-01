Subsidiepot voor elektrische auto voor 30 procent leeg

In een kleine twee weken is 30 procent van de totaal beschikbare subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto verbruikt. Dat blijkt uit gegevens die het RVO op zijn website publiceert. De gegevens zijn bijgewerkt tot en met donderdag 13 januari 7.30 uur.

De subsidiepot is onderverdeeld in een bedrag dat is bestemd voor subsidie op de aanschaf van nieuwe elektrische auto's en in een deel dat voor de aanschaf van gebruikte EV's is bestemd. In totaal is €71 miljoen aan zogeheten SEPP-subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Daarvan is €22.116.700 aangevraagd, een ruime 31 procent dus. Dat betekent dat er nog €48.883.300 beschikbaar is. De aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische auto bedraagt €3.350. Rekenen we door, dan betekent dat dat er tot en met donderdagochtend voor 6.602 nieuwe elektrische auto's subsidie is aangevraagd en dat er nog voor 14.592 exemplaren subsidie kan worden aangevraagd. Let wel, het gaat om aanvragen. Dat wil niet zeggen dat elke aanvrager ook subsidie krijgt toegekend.

In totaal was €20,4 miljoen SEPP-subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een elektrische occasion. Van die ruime 20 miljoen is inmiddels €5,24 miljoen aangevraagd, een kleine 26 procent. Dat betekent dat er nog €15.16 miljoen beschikbaar is. De aanschafsubsidie voor een gebruikte EV bedraagt €2.000. Er is dus voor 2.620 gebruikte elektrische auto's aanspraak gemaakt op de tegemoetkoming. De resterende €15 miljoen is nog goed voor voor 7.580 aanvragen.

Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.