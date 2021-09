Subsidiepot in 2022 goed voor vier keer zoveel nieuwe EV's

In de belastingplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, is onder meer verruiming van het subsidiebudget voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's opgenomen. De €41 miljoen die hiervoor was gereserveerd voor 2025 wordt de komende jaren al in het potje gestopt. Daarbij komt er €80 miljoen bij voor nieuwe elektrische auto's en €10 miljoen voor gebruikte elektrische auto's. Daar staat wel tegenover dat er dus in 2025 geen subsidie meer mogelijk is en bovendien gaat het bedrag per auto de komende jaren steeds verder omlaag, van €3.350 in 2022 naar €2.950 in 2023 en €2.550 in 2024.

De Bovag legde de loep op de plannen en in bovenstaande tabel is te zien wat de nieuwe situatie is. Door het extra geld en het naar voren halen van de subsidie van 2025 ontstaat er volgend jaar direct fors meer ruimte in het subsidiepotje. In plaats van krap 5.000 nieuwe EV's kunnen er volgend jaar dik 21.000 nieuwe elektrische auto's met subsidie worden aangeschaft. Een ruime verviervoudiging. Bij gebruikte elektrische auto's gaat het om een ruime verdubbeling. In totaal kunnen er tot 2025 66.651 nieuwe auto's worden aangeschaft met subsidie, tegenover 39.618 in de oude situatie. Bij gebruikte elektrische auto's is het verschil minder groot: 41.100 tegenover 35.900. Belangrijk om te weten is dat het potje voor 2022 niet met terugwerkende kracht ook nog aangesproken kan worden door mensen die dit jaar al een elektrische auto aanschaften en buiten de subsidieboot vielen.

Hoewel de Bovag positief is over de verruiming, blijft het kritisch over de zogenoemde 'jaarschotten'. Dat er voor ieder jaar een apart deel beschikbaar is, in plaats van het totale budget voor de komende jaren direct beschikbaar te maken. "Bovag vreest dat ook in 2022 de belangstelling vanuit particulieren groter zal zijn dan het aantal beschikbare subsidies. Met alle schokeffecten in de markt van dien zodra de subsidiepot op is. De échte oplossing zit volgens de sector in het opheffen van de jaarschotten. Maar daartoe heeft de politiek nog niet besloten."