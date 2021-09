Bovag: 'Kabinet trapt op rem elektrische auto'

Het demissionaire kabinet presenteert de nieuwe belastingplannen en ook voor autobelastingen zitten daar weer enkele veranderingen bij. Zo gaat onder meer het bijtellingspercentage voor elektrische auto's van 12 naar 16 procent en komt bovendien de bovengrens voor het 16 procent-deel op €35.000 te liggen. Over auto's met een hogere catalogusprijs moet 22 procent bijtelling betaald worden voor het deel van de prijs dat daarboven ligt. Nu ligt die grens nog op €45.000. Een doorn in het oog, vindt Bovag. Dat ziet in het kader van aanmoediging van elektrisch rijden in het belang van het behalen van klimaatdoelen liever dat de 12 procent bijtelling blijft gelden en dat de grens naar €40.000 gaat in plaats van €35.000.

"Bovag vindt dat dat de klimaatambities van Nederland in de wielen rijdt. We hebben naast het nationale Klimaatakkoord inmiddels ook de Europese doelstelling 55 procent CO2-reductie te realiseren in 2030 (Fit for 55). De EV speelt daarin een cruciale rol. Dan moet je de opmars daarvan niet frustreren door de bijtelling nu al te verhogen," aldus de branchevereniging. Aantrekkelijkere voorwaarden zijn volgens Bovag niet alleen gunstiger voor het opvoeren van het aantal nieuwe elektrische auto's op de Nederlandse wegen, maar kan ook op de langere termijn gunstiger uitwerken. "Elke nulemissie auto levert namelijk direct CO2-winst op, jaar na jaar. Liever al vanaf 2022 minder CO2-uitstoot dan pas jaren later. Hiermee creëren we bovendien sneller een tweedehandsmarkt zodat EV ook voor particulieren met een wat smallere beurs binnen bereik komt." Als het aan Bovag ligt, draait de overheid de nu gepresenteerde plannen dan ook terug.

Het demissionaire kabinet wil wel meer geld uittrekken voor aankoopsubsidie van elektrische auto's. Een doekje voor het bloeden, vindt Bovag. Het blijft 'subsidie uitdelen met de handrem erop', stelt men. "Dat daar nu wat geld bijkomt, doet daar niks aan af." Het grote probleem blijft volgens Bovag immers dat de subsidiepot voor een heel jaar al snel leeg is, terwijl er al wel verspreid over meerdere jaren budget voor meer klaarligt. "Graag herhalen we daarbij het eerdere pleidooi om de zogenoemde 'jaarschotten' uit de subsidieregelingen voor particuliere aanschaf van EV's te halen en het totale budget voor nieuwe en gebruikte auto’s per direct ter beschikking te stellen. Hiermee wordt sneller meer CO2-winst behaald en onzekerheid en terughoudendheid bij kopers weggenomen. Dat er nu wat geld bijkomt voor die subsidie, doet niks af aan dit pleidooi."