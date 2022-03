Subsidiepot elektrische auto ruim voor de helft leeg

De subsidiepot die dit jaar beschikbaar is voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto is voor meer dan de helft leeg. Van de €91,4 miljoen die voor dit jaar beschikbaar was, is inmiddels ruim €52 miljoen vergeven.

Wie in de markt is voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto met een catalogusprijs van maximaal €45.000 kan ook dit jaar de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) aanvragen. De subsidiepot was dit jaar gevuld met een bedrag van €91,4 miljoen, waarvan nu €52.187.900 is vergeven. Dat betekent dat 57,1 procent van de beschikbare subsidie is aangevraagd en er nog €32.212.100 (42,9 procent) beschikbaar is.

Van de dit jaar beschikbare €91,4 miljoen was €71 miljoen voorbehouden voor subsidie op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Van die €71 miljoen is 60,2 procent vergeven; in totaal gaat het om €42.725.900. Er is nog €28.274.100 (39,8 procent) beschikbaar.

Op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde tot €45.000 kun je een financiële tegemoetkoming van €3.350 krijgen. Dat betekent dat er voor 12.754 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie is aangevraagd en er nog voor 8.440 nieuwe EV's budget beschikbaar is.

Ook op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000 kun je een tegemoetkoming aanvragen. Die is met €2.000 wel wat lager dan de subsidie die je op de aanschaf van een nieuwe kunt krijgen. Van de dit jaar beschikbare €20,4 miljoen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto is €9.462.000 vergeven, 46,4 procent dus en nog niet de helft. Dat betekent dat voor 4.731 gebruikte EV's SEPP-subsidie is aangevraagd en er nog voor 5.459 elektrische occasions budget over is.

Uiteraard is het niet mogelijk voor elke nieuwe of gebruikte elektrische auto subsidie aan te vragen. Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.