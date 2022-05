Subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto vrijwel op

Wil je dit jaar nog profiteren van de aanschafsubsidie op een nieuwe elektrische auto? Wees er dan heel snel bij. Na een ruime vijf maanden is de bodem van de SEPP-subsidiepot namelijk in zicht.

Dit jaar is €71 miljoen euro SEPP-subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een splinternieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000. Vanmorgen om 07:30 was daar nog slechts €2,51 miljoen over. Slechts 3,5 procent dus. De subsidie die je op de aanschaf van een nieuwe EV kunt krijgen bedraagt €3.350. Dat betekent dat er nog voor slechts 749 nieuwe elektrische auto's budget beschikbaar is. Dat betekent ook dat er dit jaar al voor 20.445 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie is aangevraagd.

Je kunt niet alleen SEPP-subsidie aanvragen voor aankoop van een nieuwe elektrische auto, maar ook voor een gebruikte EV met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000. Van de €91,4 miljoen waarmee de SEPP-subsidiepot dit jaar was gevuld, was €20,4 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Dit deel gaat beduidend langzamer leeg dan het deel dat bestemd is voor nieuwe EV's. Van de €20,4 miljoen is namelijk nog €4,74 miljoen beschikbaar, zo'n 23 procent. Op de aanschaf van een gebruikte EV kun je een financiële tegemoetkoming van €2.000 krijgen. Dat betekent dat er nog voor 2.370 gebruikte elektrische auto's budget over is en er voor 7.830 stuks budget is aangevraagd.

Vegen we alle bedragen op een hoop, dan is van de totaal €91,4 miljoen aan SEPP-subsidie voor de aanschaf van nieuwe en gebruikte elektrische auto's nog €7,25 miljoen over. Net geen acht procent dus.

Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.