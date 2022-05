Subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto voor 91 procent verbruikt

Het duurt niet lang meer voordat de complete subsidiepot voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto helemaal leeg is, maar er zitten nog wat druppels SEPP-subsidie in. Tijd voor de huidige stand van zaken rond de SEPP-subsidie.

Van de €91,4 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor subsidie op de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto (SEPP-subsidie) is op moment van schrijven 87 procent vergeven. Het gaat om een bedrag van €79,4 miljoen, wat betekent dat er nog 13 procent (€12 miljoen) over is.

Van de €91,4 miljoen is in totaal €71 miljoen gereserveerd voor SEPP-subsidie van een nieuwe elektrische auto. Daar is inmiddels 91 procent van verbruikt. Het gaat om een bedrag van €64.64 miljoen euro dat al is vergeven. Dat betekent dat er nog €6,36 miljoen (9 procent) beschikbaar is. Op de aanschaf van een nieuwe elektrische personenauto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 kun je een financiële tegemoetkoming van €3.350 krijgen. Dat betekent dat er in de eerste vier maanden van dit jaar voor 19.295 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie is aangevraagd en dat er nog voor zo'n 1.898 elektrische auto's budget over is.

Het deel van de totale subsidiepot dat is gereserveerd voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde van tot €45.000 gaat aanzienlijk langzamer leeg dan het deel dat voor nieuwe EV's is bestemd. Er is dit jaar €20,4 miljoen aan subsidiebudget beschikbaar voor gebruikte elektrische auto's. Daarvan is 72 procent (€14,76 miljoen) vergeven en nog 28 procent (€5,64 miljoen) over. Op de aanschaf van een gebruikte EV kun je €2.000 SEPP-subsidie krijgen. Dat betekent dat er voor de aanschaf van 7.380 gebruikte elektrische auto's een financiële tegemoetkoming is aangevraagd en dat er voor nog 2.820 stuks budget beschikbaar is.

Hier lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.