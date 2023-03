Subsidie voor aanschaf elektrische auto: stand van zaken

Van de €99,4 miljoen waarmee de SEPP-subsidiepot dit jaar is gevuld om de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto aan te jagen, is inmiddels 27 procent vergeven. Opvallend: van het deel dat bestemd is om de verkoop van gebruikte elektrische auto's aan te jagen is relatief net zoveel aangevraagd als van het deel dat voor nieuwe EV's is bestemd.

Op 10 januari dit jaar draaide de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de dop van een nieuwe subsidiepot om te aanschaf en private lease van een nieuwe of tweedehands elektrische auto te stimuleren. Van de €99,4 miljoen die er dit jaar aan SEPP-subsidie beschikbaar is, is €67 miljoen bestemd om de verkoop van nieuwe elektrische auto's aan te jagen. Op de aankoop van een nieuwe EV met een cataloguswaarde tot €45.000 kun je een financiële tegemoetkoming van €2.950 krijgen. Van de begin dit jaar beschikbare €67 miljoen is op moment van schrijven €18,42 miljoen vergeven (27 procent), zo blijkt uit de cijfers van RVO die AutoWeek onder de loep heeft genomen.

Dat betekent dat er voor 6.244 nieuwe elektrische auto's subsidie is aangevraagd. Er is nog €48.58 miljoen (73 procent) over, wat betekent dat er nog voor 16.468 nieuwe elektrische auto's subsidie aangevraagd kan worden.

Gebruikte elektrische auto

Dit jaar is €32,4 miljoen beschikbaar om de verkoop of private lease van tweedehands elektrische auto's aan te jagen, al kun je alleen subsidie aanvragen voor een gebruikte EV met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €45.000. Op een gebruikte elektrische auto kun je een tegemoetkoming van €2.000 krijgen. Van de €32,4 miljoen is €8.71 miljoen vergeven. Ook de subsidiepot die voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto's is bestemd, is dus voor 27 procent leeg. Eerder werd er nog relatief meer aanspraak gemaakt op het deel dat voor nieuwe EV's was bestemd. Dat betekent dat er voor 4.355 gebruikte elektrische auto's budget is aangevraagd. Er is nog €23,69 miljoen (73 procent) over, goed voor nog eens 11.845 elektrische occasions.

In totaal is er nog €72,27 miljoen (73 procent) van de totale SEPP-subsidiepot over.