Subaru verkoopt tien miljoenste auto in VS

In april dit jaar meldde Subaru vol trots dat zijn enige fabriek buiten de Japanse landsgrenzen zijn 4 miljoenste auto had geproduceerd. Het ging om de Subaru of Indiana of Automotive-fabriek in het Amerikaanse Lafayette. Dat lang niet elke model dat Subaru in de Verenigde Staten verkoopt ook in dat land wordt gebouwd, blijkt wel uit het feit dat Subaru nu viert dat in in de Verenigde Staten zijn 10 miljoenste auto heeft verkocht. Een witte Subaru Impreza gaat de Amerikaanse geschiedenisboeken in als 10 miljoenste.

Subaru heeft 41 jaar nodig gehad om de eerste vijf miljoen auto's in de Verenigde Staten te verkopen. De tweede vijf miljoen exemplaren werden in net iets minder dan tien jaar aan de man gebracht.

Subaru of America werd in 1968 op poten gezet en verkocht aanvankelijk slechts één model: de aandoenlijke 360. In het eerste verkoopjaar bracht het merk in de Verenigde Staten 332 auto's aan de man. Tegenwoordig bestaat Subaru's line-up in de Verenigde Staten uit acht modellen. In 2018 verkocht Subaru ruim 680.000 auto's in het land. Dit jaar verwacht het merk op zo'n 700.000 stuks uit te komen. De Outback is met een kleine 180.000 verkochte exemplaren in 2018 de populairste Subaru van de Verenigde Staten, op de voet gevolgd door de Forester (ruim 170.000 stuks). Ook de Crosstrek, hier XV geheten, is er met zo'n 145.000 verkochte exemplaren behoorlijk populair.