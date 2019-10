Subaru toont nieuwe Levorg

In Nederland levert Subaru de uitgaande generatie van de Levorg niet meer. De in 2015 op de markt gebrachte stationwagen liep hier verkooptechnisch niet al te best en dat deed de importeur besluiten de stekker uit de levering te trekken. In onder andere Japan is de Levorg nog wél in leven en daar wordt de auto dan ook aan een tweede generatie geholpen.

Net als elke recent onthulde Subaru staat ook de nieuwe Levorg op Subaru's modulaire Subaru Global Platform.

Hoe het binnenste van de Levorg, wiens modelnaam staat voor LEgacy, reVOlution, touRinG, precies is vormgegeven, is nog even een mysterie. Subaru laat daar vooralsnog geen beeldmateriaal van zien. De Japanners maken melding van een nieuwe 1.8 boxermotor als krachtcentrale, maar geeft net als over de rest van de auto daar geen specificaties van vrij.

Levorg in Nederland

In Nederland zijn sinds 2015 in totaal een kleine 115 Levorgs verkocht. In 2015 vonden 42 exemplaren een eigenaar en het jaar erop beleefde de stationwagon zijn topjaar. Toen vonden 51 stuks een eigenaar. In 2017 zakten de verkopen terug naar 15 stuks, maar vorig jaar werd met 6 verkochte Levorgs een dieptepunt bereikt. De Levorg fungeerde in Europa min of meer als opvolger van de grotere Legacy Stationwagon. De andere wagon van Subaru in Nederland, de Legacy Outback, werd vanaf dat moment aangeduid als Outback.