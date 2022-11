Subaru Rex is nieuwe compacte cross-over

Subaru-liefhebbers kennen modelnaam Rex wellicht van de verre voorvaderen van de inmiddels ook al jaren geleden ter ziele gegane Subaru Vivio. Onder meer de Mini Jumbo's gingen in thuisland Japan als Rex door het leven, maar met het verdwijnen van de laatste generatie Mini Jumbo/Rex begin jaren negentig viel ook het doek voor modelnaam Rex. Dertig jaar nadat Subaru 'Rex' voor het laatst op een auto plakte, is er een splinternieuwe Rex.

Alhoewel, splinternieuw. De Subaru Rex die nu is onthuld is eigenlijk niet helemaal nieuw. Feitelijk hebben we te maken met een nieuwe tweelingbroer van de in 2019 gepresenteerde Daihatsu Rocky. Die Daihatsu Rocky bestaat elders in de wereld al als Toyota Raize en als Perodua Ativa en is er nu dus ook met Subaru-badges. Het is enigszins opvallend dat de Rex anno 2022 een compacte cross-over en geen kei-car is zoals de vorige auto's met die naam dat waren.

Subaru levert de Rex - waar het maandelijks 150 stuks van gaat bouwen - vooralsnog met één krachtbron. Dat is een atmosferische 1.2 driecilinder die net geen 90 pk en 115 Nm levert. Vooralsnog is de Subaru Rex er alleen met voorwielaandrijving en met een CVT-transmissie. Onder meer de Daihatsu Rocky en de Toyota Raize zijn er ook met een hybride aandrijflijn.

Zoals je inmiddels waarschijnlijk wel had verwacht komt de Subaru Rex niet naar Nederland. Kan Subaru in Europa wel een compacte cross-over als de Rex gebruiken? En zou een (hybride) versie daarvan dan jouw aandacht hebben? We zijn benieuwd naar je mening!