Subaru onthult nieuwe Legacy

De nieuwe Legacy maakt bij zijn generatiewissel de overstap naar het Subaru Global Platform, de nieuwe modulaire basis die niet alleen onder de Impreza, maar ook onder auto's als de nieuwe Forester en de Ascent zit. Hoewel het platform voor de Legacy volledig nieuw is, kunnen we het ons voorstellen dat je meer dan één keer moet kijken om de verschillen met de vorige generatie Legacy te zien.

De Legacy is namelijk opnieuw een relatief bescheiden vormgegeven sedan zonder al te veel tierelantijnen. Hoewel elk stukje plaatwerk helemaal nieuw is, volgt de auto de designweg van zijn voorganger. De koplampen zijn weer voorzien van C-vormige led-verlichting, al is de vorm van de lichtunit zelf net even anders. Om de grille zit voortaan geen chroomkleurige rand meer. Ook aan de achterzijde is de Legacy vooral herkenbaar als Legacy.

Subaru belooft dat de auto veiliger, dynamischer, stiller én meer trillingsvrij is dan het vorige model. De Subaru, die in de herfst van dit jaar bij de Amerikaanse dealers verschijnt, krijgt onder andere een 260 pk sterke 2,4-liter grote geblazen boxermotor in zijn neus. Met die machine sprint de Legacy in iets boven de 6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Een trede lager staat een 180 pk sterke atmosferische 2,5-liter grote boxermotor die ook al in de nieuwe Forester werd gehangen. In alle gevallen wordt er geschakeld met Subaru's CVT-transmissie. Vierwielaandrijving met torque vectoring is eveneens standaard op alle versies.

In het binnenste schroeft Subaru een nieuw dashboard, een exemplaar dat uitgerust is met een 11,6-inch groot verticaal geörienteerd display dat bij Subaru's Starlink-multimediasysteem hoort.

Naar Nederland komt de nieuwe Legacy niet. De komst van de nieuwe Legacy betekent waarschijnlijk wel dat Subaru op relatief korte termijn met een nieuwe Outback op de proppen komt.