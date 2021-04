Subaru Legacy B4 (2003) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wie denkt aan potente Subaru's ziet al snel heftig bespoilerde Impreza's GT Turbo of WRX'en STI voor zich. Ook grote broer Legacy is in diverse potente smaken geleverd. De B4's van de derde generatie Subaru Legacy spreken bij de liefhebber van Japanse powersedans wellicht het meest tot de verbeelding. Dankzij AutoWeek-lezer en voormalig stagiair Bart Vergeer hebben we vandaag een fraaie Subaru Legacy B4 uit 2003 op de digitale bühne van In het Wild.

Subaru leverde de vierde generatie Legacy net als de generatie ervoor nog met een 3,0-liter grote zescilinder boxermotor, een machine die in de tussen 2004 en 2009 geleverde Legacy 3.0R goed was voor 245 pk. De tussen 1998 en 2004 geproduceerde derde generatie Legacy was in nog pittigere smaken beschikbaar, maar niet in Nederland. In ons land kon de Legacy-koper opteren voor 125 pk en 156 pk sterke 2.0 en 2.5 viercilinder boxermotoren en wie in de markt was voor de toen actuele Legacy Outback kon ook een 209 pk sterke 3.0 zescilinder boxermotor krijgen. Turbomachines was de derde generatie Legacy hier vreemd, maar niet buiten de Nederlandse grenzen. De Legacy kende namelijk diverse sportieve B4-versies, auto's die zo nu en dan naar Nederland worden gehaald en waar dit fraai ogende zwarte exemplaar een perfect voorbeeld van is.

De Legacy's B4 bestonden afhankelijk van de markt waar ze geleverd werden met diverse motoren, al betrof het altijd een Legacy Sedan. Naast de 157 pk sterke B4 RS & TS-R met een turboloze 2.0, de 172 pk sterke B4 RS25 met atmosferische 2.5 en de 223 pk sterke RS30 en GT30's hadden de krachtigste Legacy's B4 een dubbel geblazen viercilinder boxermotor onder de kap. Benzinemotoren met twee turbo's dus die in Australië in combinatie met een handbak 258 pk en met automaat 239 pk naar alle vier de wielen joeg. In Japan waren die 2.0's nog een stukje krachtiger, daar schopte onder meer de B4 RSK en B4 gedoopte Legacy's het in combinatie met handgeschakelde bak en dankzij benzine met octaangehalte 100 op papier zelfs tot 280 pk. De Legacy op deze foto's heeft volgens zijn kentekenregistratie een 280 pk sterke 2.0 onder de kap, genoeg de 1.450 kilo wegende sedan in een seconde of 5,5 aan een snelheid van 100 km/h hielp.

De Legacy B4 op deze foto's staat er bijzonder fris bij en is pas sinds de tweede helft van 2020 in Nederland. De achterbumper van dit zwarte exemplaar lijkt overigens afkomstig van een Legacy Blitzen, een met speciale gelimiteerde editie van de Legacy in samenwerking met niemand minder dan Porsche tot stand is gekomen (foto 6).

Ook iets bijzonders gesnapt? Stuur je foto's dan vooral op naar journaal.autoweek@autoweek.nl. Bijzonder is een breed begrip. Er komt in In het Wild van alles voorbij, van oude Hondaatjes Civic tot Saturns Vue en van Opels Rekord tot Peugeots 403 en, Datsuns 100A en Mercury's Park Lane.