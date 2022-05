Subaru Legacy gefacelift

Subaru gaf onlangs de Outback een facelift en dat betekent natuurlijk dat de Legacy vroeg of laat eenzelfde lot bestemd was. Nu is het zover en krijgen we ook de bijgewerkte Legacy te zien.

Het zal je niet verbazen dat de Legacy op zeer vergelijkbare wijze is gefacelift als zijn avontuurlijkere broer. Hoewel de modellen al jaren qua naam los van elkaar gevoerd worden, zijn ze technisch natuurlijk sterk verwant aan elkaar. De Legacy krijgt net als de Outback een aangescherpt front met een forsere grille en daardoor wat anders uitgesneden koplampen. Ook bij de Legacy loopt er voortaan een sierstrip over de grille, die in dit geval wel buiten de grille doorloopt tot over de koplampen. Bij de Outback beslaat deze enkel de grille. De voorbumper van de Legacy is verder voortaan anders ingedeeld. Al met al geeft het de slechts drie jaar oude zevende generatie toch net weer een wat moderner voorkomen. De achterkant werd door Subaru nog wel fris genoeg geacht, daar spotten we geen noemenswaardige veranderingen.

In het interieur springt vooral het geüpdatete infotainment in het oog. Hier werkt voortaan Apple Carplay of Android Auto en Subaru's nieuwste Starlink-multimediasysteem. Net als bij de Outback is Subaru's EyeSight-systeem in de Legacy verbeterd en dat werkt nu met een extra camera. Als gevolg daarvan moeten de veiligheidssystemen accurater kunnen ingrijpen. EyeSight waarschuwt je bijvoorbeeld voor overstekende voetgangers of fietsers en stelt de Legacy in staat om waar nodig zelf op de rem te gaan staan. Wie Blind-Spot Detection met Lane Change Assist en Rear Cross-Traffic Alert heeft aangevinkt op de optielijst, zal merken dat de Legacy nu ook zelf kan sturen om in te grijpen bij kans op een botsing.

Subaru levert de vernieuwde Legacy overzees wederom met een 185 pk sterke atmosferische 2.0-liter viercilinder boxermotor en als Sport en Touring XT met een 260 pk sterke 2.4 boxermotor met turbo. Schakelen hoef je in principe niet, want de Legacy heeft altijd een cvt-transmissie. Wil je toch zelf het heft in handen nemen, dan kun je handmatig met schakelflippers door acht kunstmatige verzetten schakelen.

De gefacelifte Subaru Legacy blijft - helaas voor de enthousiaste lezer - een ver-van-ons-bed-show. In tegenstelling tot de vernieuwde Outback hoeven we 'm hier namelijk niet te verwachten. Jammer?