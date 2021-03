Subaru Forester Sport legt ander accent

De Subaru Forester is bovenal een auto waarmee je lekker los kunt gaan op slechter begaanbaar terrein zonder pretenties. De Forester Sport zet een streep door dat laatste, want bij die uitvoering draait het vooral om uiterlijk vertoon. De Sport verruilt diverse chromen en zilverkleurige accenten voor zwarte exemplaren: dat is het geval bij de 18-inch wielen, grille-omlijsting, de raamlijsten, de skidplates en de inzetstukken in de dorpels. Ook zien we rondom dat het zwarte kunststof wordt vergezeld door oranje accenten. Tevens zijn de steunen van de dakdragers in dat kleurtje uitgevoerd. Opvallend detail, in tegenstelling tot de andere uitvoeringen krijgt de Sport in carrosseriekleur meegespoten zijspiegels.

In het interieur van de Forester Sport tref je de oranje kleur opnieuw. De omlijsting van de keuzehendel voor de cvt-automaat en de ventilatieroosters zijn voortaan oranje. Ook de stiksels van de bekleding op de stoelen, deurpanelen en het dashboard zijn oranjekleurig. Er verdwijnt in het interieur nog meer 'zilver' uit de Forester, want de pedalen zijn zwart in plaats van de glimmende aluminium standaardexemplaren. Overigens is er de keuze uit verschillende basiskleuren voor de carrosserie, allen vergezeld door de oranje en zwarte accenten. Zo kun je de Forester Sport in Dark Blue Pearl, het afgebeelde Crystal White Pearl, Crystal Black Silica, Magnetite Grey Metallic, Ice Silver Metallic en Sepia Bronze Metallic krijgen.

Technisch verandert er niets en dat betekent dat er een 150 pk sterke mild-hybride viercilinder boxermotor in de neus ligt. Subaru vraagt tenminste € 60.995 voor de Forester Sport. Daarmee is-ie even duur als de huidige topuitvoering, de Premium, waarmee-ie overigens ook grotendeels zijn uitrusting deelt.