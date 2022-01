Stuk A2 verdwenen uit Google Maps

Een deel van snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam is volgens Google Maps niet langer aanwezig. Wie op dat traject wil navigeren, krijgt in een aantal gevallen enkel routes die via binnenwegen gaan.

Op de veelgebruikte kaarten- en navigatietool Google Maps is vreemd genoeg de A2 in zuidelijke richting verdwenen tussen Vinkeveen en Nieuwer Ter Aa. Als je van Nieuwer Ter Aa naar Breukelen wil met de auto en de route opzoekt op Google Maps, zal je merken dat je over binnenwegen wordt gestuurd en niet over de A2. Wie de andere kant op wil, van Nieuwer Ter Aa naar Vinkeveen, wordt binnendoor over de Ter Aase Zuwe gestuurd, in plaats van de gebruikelijke A2 en de N201.

Moet je van Breukelen naar Abcoude, dan kun je volgens Google Maps gewoon de snelweg nemen, maar terug moet je (zoals je hierboven ziet) via Loenen aan de Vecht over de N201 en de N402. Wat de oorzaak is van de fout en sinds wanneer het probleem zich voordoet is onduidelijk. Google heeft nog niet gereageerd.