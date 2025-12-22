Stroomstoring verandert zelfrijdende taxi's in wegblokkades

Wie wel eens in San Francisco is geweest, weet dat je in grote delen van de stad zelfrijdende Waymo-taxi's kunt treffen. De witte Jaguar I-Paces met een enorme koepel vol lidars, radars en camera's, rijden er vrolijk autonoom rond om mensen van A naar B te brengen. Althans, normaal gesproken wel. Zaterdag trof een grote stroomstoring de stad in Californië en daar konden de Waymo-auto's niet goed mee omgaan.

Op sociale media gaan beelden rond van kruispunten die grotendeels geblokkeerd zijn door meerdere Waymo-taxi's. Niet alleen het niet functioneren van de verkeerslichten leverde problemen op: de 'ieder voor zich'-situatie die daardoor ontstond voor andere auto's en voetgangers droeg ook bij aan het twijfelen van de zelfrijdende taxi's. Mogelijk zijn ze niet 'assertief' genoeg om te gaan rijden als er even een gaatje is. Veilig, natuurlijk, maar in deze situatie bleven ze dus ook vooral stilstaan omdat er telkens ander verkeer op hun route was. Overigens was Tesla-topman Elon Musk er als de kippen bij om te benadrukken dat de zelfrijdende 'robotaxi'-Model Y's van zijn Tesla geen problemen ondervonden. Die hebben voor zover bekend nog wel steeds bestuurders aan boord die kunnen ingrijpen als het misgaat, al wordt er ook al getest met auto's die wél echt zonder een persoon achter het stuur rondrijden.

Waymo heeft de autonome taxidienst volgens The Independent voorlopig opgeschort. Het kijkt nu naar de 'stabiliteit van de infrastructuur' en hoopt de taxi's weer spoedig de weg op te kunnen sturen.