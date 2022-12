Stoelhoezen, autotelefoons en stuursloten - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Stoelhoezen

Meestal zijn stoelhoezen in een auto geen goed teken. Doorgaans is het een manier om te verbloemen dat de originele stoelbekleding beschadigd is, al zijn er ook mensen die met de hoezen een 'sportiever' tintje aan de auto denken te geven. Je kunt dus wel stellen dat ze niet per se uitgegroeid zijn tot een gewilde accessoire om het interieur écht mooier mee te maken. Dat was echter precies 30 jaar geleden wel de insteek van Ten Cate, dat uit Italië stoelhoezen haalde met heel bijzondere printjes erop.

Als voorbeeld lieten we twee kunstzinnige exemplaren zien met op de donkere hoezen een soort zenuwstelsel en op de andere een print die nog het meest doet denken aan kattenbrokjes. Mocht het wat fleuriger, dan kon je gaan voor witte hoezen met enorme aardbeien erop. Die verhulden in dit geval deels het bijzonder gekleurde interieur van een open Peugeot 205 Roland Garros. Zonde?

Mobiele autotelefoon

Tegenwoordig zit vrijwel niemand nog zonder telefoon in de auto, maar 30 jaar geleden was je waarschijnlijk een vertegenwoordiger of een succesvolle zakenman of -vrouw als je er eentje bij je had. Het was toen immers ontzettend duur. De vaste autotelefoon was in 1992 al redelijk aan het inburgeren in luxere modellen, mobiele exemplaren waren net in opkomst. Daarvoor betaalde je veel meer dan voor een vast exemplaar. Mitsubishi bracht de Pocket II in 1992 op de markt voor niet minder dan 2.795 gulden en dan had je nog niet eens de telefoon die je handig buiten de auto kon gebruiken, want die was niet op te laden met 220 volt. De mobiel die dat wel kon, kostte maar liefst 3.095 gulden. Wilde je zowel met 12 volt als met 220 volt bijladen, dan was je 3.395 gulden kwijt.

Stuurslot

Het stuurslot kent vrijwel iedereen wel, maar dat was 30 jaar geleden nog anders. Toen presenteerden we het nog als een mogelijk ideale oplossing tegen autodiefstal. 'De stang is uitschuifbaar, grijpt zich met twee klauwen achter het stuur en de auto is onbestuurbaar. Arme dieven...'. De afgebeelde stuurstang was bij de Halfords te koop voor 79 gulden. We zijn benieuwd: zijn er mensen die nog wel eens een stuurslot gebruiken?

Renault Clio Drakkar Noir

Tenslotte valt op de nieuwspagina's nog een speciale uitvoering van de toen nog behoorlijk verse eerste generatie Renault Clio op; de Drakkar Noir. Een heftige naam voor een auto die er eigenlijk vrij lieflijk uitzag. De Drakkar Noir-uitvoering bracht onder meer een ruitenwisser met sproeier voor de achterruit, zonwerende ramen en een subtiele dakspoiler met zich mee. Je kon de Clio 1.2 als Drakkar Noir bestellen en er zouden er hooguit 700 van naar ons land komen. Kun jij je deze uitvoering nog herinneren?