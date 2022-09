Stijging laadtarieven Fastned zet stevig door

Wegens de huidige onzekerheden op de energiemarkt begon Fastned vorige maand met het elke maand herzien van haar laadtarieven. Daarom is het vandaag tijd voor de - te verwachten - derde prijswijziging in relatief korte tijd. Ondanks dat de vorige stijging kortgeleden is, worden de prijzen fors hoger. Het reguliere tarief klimt met 15 cent van €0,68 naar €0,83: een toename van ruim 22 procent. Fastned Goldmembers, die voor hun abonnement €11,99 per maand betalen, krijgen een sterkere stijging van bijna 29 procent voor hun kiezen: de Goldmember-prijs gaat met 13 cent omhoog van €0,45 naar €0,58 per kWh. In absolute zin is de stijging dus wel minder groot.

In Duitsland en België gelden dezelfde tarieven. In Zwitserland ook, weliswaar omgerekend naar Franken. In Frankrijk is het bedrag per kWh lager: respectievelijk €0,59 voor mensen zonder abonnement en €0,45 voor Goldmembers. Wil je snelladen bij Fastned in het Verenigd Koninkrijk, reken dan op tarieven van 0,65 pond per kWh, of 0,45 pond als Goldmember.