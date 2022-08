Fastned verhoogt laadtarieven

Fastned hanteerde lange tijd dezelfde laadtarieven, maar verhoogde die afgelopen november voor het eerst in vijf jaar. Nu moet er opnieuw aan de prijzen gesleuteld worden. Fastned verhoogt met ingang van maandag zijn tarieven. Dat komt door de stijgende energieprijzen in Europa, meldt het bedrijf. Omdat de energiemarkten onzeker zijn, gaat het bedrijf de tarieven maandelijks herzien en zo nodig aanpassen.

Specifiek gaat het om de standaardtarieven in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. In Frankrijk blijft dit tarief ongewijzigd. Het tarief voor het Verenigd Koninkrijk wordt op 1 september aangepast. Voor abonnementhouders gaan de tarieven maandag in alle landen omhoog. Concreet houdt het in dat je nu een standaardtarief van €0,68 per kWh betaalt bij Fastned. Mensen met een Gold Membership zijn €0,45 per kWh kwijt, bovenop een maandbedrag van €11,99.

Laden bij Fastned is daarmee weer bijna zo duur als het per november werd. Toen was je €0,69 per kWh kwijt. 1 juli gingen de prijzen echter wat omlaag naar €0,62 per kWh, vanwege de btw-verlaging op energie. Nu komt er dus alweer wat bij.