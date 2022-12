Stelling: '0-100 km/h in 10 seconden is snel genoeg'

Tot zeker het begin van dit decennium was je met een auto die in zo'n tien seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 0 naar 100 km/h accelereerde helemaal het heertje of dametje. Tegenwoordig heb je allang geen sportuitvoering meer nodig om in 7 tellen of nog minder de 100 km/h te bereiken. Maar is dat allemaal wel zo nodig en/of veilig? Hoog tijd om de meningen te peilen met de volgende stelling: '0-100 km/h in tien seconden is snel genoeg.'

Je hebt al jaren geen supercar meer nodig om vanuit stilstand in minder dan 5 tellen een snelheid van 100 km/h te kunnen bereiken. Een Ferrari 360 Modena - geleverd tot 2004 - stampte in een destijds indrukwekkende 4,5 seconden naar de 100 km/h, maar tegenwoordig komen zelfs subtoppers als Audi S3 en BMW M135i's al behoorlijk in de buurt. Sterker nog, zelfs elektrische auto's als de MG Marvel R en Hongqi E-HS9 weten dergelijke acceleratietijden op papier te zetten. Met name de elektrische auto heeft voorheen voor supercars gereserveerde prestaties relatief bereikbaar gemaakt. Ook elektrische auto's als de BYD Tang, Polestar 2, Volvo XC40 en C40 en de nieuwkomers van Nio weten in minder dan 5 seconden de 100 km/h te bereiken. Is dat allemaal wel zo nodig?

Natuurlijk is lang niet alles in autoland daadwerkelijk nodig. Van uitgebreide semi-autonome rijsystemen tot een arsenaal aan displays en van digitale assistenten waar je tegen kunt praten tot systemen die je auto zélf in het parkeervak rijden. Dergelijke zaken drijven de prijzen natuurlijk op, maar dienen nog een op papier comfort- of veiligheidsverhogend doel. Maar hoe zit dat met prestaties? Veelal zorgen actieve veiligheidssystemen ervoor dat je relatief veilig met ruggenmergvergruizend tempo kunt versnellen, maar daar is lang niet elke medeweggebruiker op berekend en lang niet elke chauffeur alert genoeg voor.

Dan hebben we het nog puur over de acceleratietijden. Je kunt je ook zeker afvragen waar topsnelheden van ver boven de 200 km/h of zelfs 250 km/h of hoger voor dienen. Voorstanders van dergelijke prestaties geven ongetwijfeld als argumenten dat niet alles dat kan ook nodig moet zijn, en dat het simpelweg gewoon leuk is om een snelle auto te rijden. Tegenstanders claimen dat het de verkeersveiligheid niet ten goede komt en dat auto's wellicht veel efficiënter en schoner zijn als er tijdens de ontwikkeling vooral aandacht uitgaat naar zo uitstootarm mogelijk rijden. Te langzaam accelereren heeft overigens ook weer nadelen. Even snel een potentieel onveilige situatie voorbij is er met een Dacia Spring op snelheid bijvoorbeeld niet bij.

Je merkt het al: er zijn talloze argumenten voor beide kanten. Tijd dus voor een inventarisatie, waarbij we de volgende stelling poneren:

'0-100 km/h in tien seconden is snel genoeg'

Is die stelling op jou van toepassing? Waarom wel, of waarom juist niet? Voor de duidelijkheid: de stelling reflecteert niet per se de mening van de AutoWeek-redactie.

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.

