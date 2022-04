Stellantis-CEO: Chiptekort duurt nog wel even

Tavares verwacht tot zeker 2023 geen verbetering in de verkrijgbaarheid van chips. Die zijn voor de auto-industrie hard nodig om genoeg productie te kunnen draaien. “Het aanbod van halfgeleiders is simpelweg nog erg beperkt en de situatie lijkt sterk op die van 2021”, meldt Tavares tegenover Reuters. Wel laat hij doorschemeren wat vertrouwen te hebben in verbetering in 2023, waarmee de Stellantis-CEO in ieder geval positiever is over de toekomst dan zijn collega van Volkswagen. Voor wie het even kwijt is: Stellantis is het concern achter onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Jeep.

Het chiptekort houdt de auto-industrie al vanaf begin 2021 in zijn greep. Door fabriekssluitingen als gevolg van coronamaatregelen werd er lange tijd en structureel te weinig geproduceerd, terwijl de vraag naar (elektronische) consumentengoederen in diezelfde pandemie juist toenam. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de situatie bepaald niet verbeterd. In de autowereld zien we de gevolgen onder meer in de vorm van teruggelopen productie, geschrapte uitvoeringen, verdwenen opties en modelvarianten en opgelopen prijzen en levertijden.