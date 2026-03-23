Steeds meer rijscholen verhogen de leskosten vanwege de gestegen dieselprijs. Secretaris Hugo Mentink van de Vereniging Rijschool Belang (VRB) merkt dat een aantal rijscholen dit al heeft gedaan en verwacht dat "veruit de meeste" dat vroeg of laat ook zullen doen.

Zo hebben volgens hem "enkele" rijscholen een extra dieseltoeslag ingevoerd. Daarbij stijgen de leskosten als de brandstofprijs omhooggaat en dalen ze als die goedkoper wordt.

Mentink kan geen absolute aantallen noemen. Het gaat volgens hem om prijsverhogingen tot 3 euro per les. "Alle kosten gaan stijgen en ik denk dat de oorlog nog wel even zal duren", zegt hij over de Iranoorlog, die ruim drie weken geleden begon. Hij benadrukt dat rijscholen leerlingen wel zoveel mogelijk proberen te ontzien.

Mentink heeft zelf ook een rijschool. Hij zegt de tarieven van zijn rijschool nog niet te hebben aangepast, maar sluit niet uit dat hij dit later dit jaar wel gaat doen.