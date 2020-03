Start Formule E-seizoen twee maanden uitgesteld

Vorige week zette de FIA niet alleen een streep door de openingsrace in Melbourne die afgelopen weekeinde plaats had moeten vinden, ook de Grands Prix van Bahrein en Vietman werden uitgesteld naar een vooralsnog onbekend moment. Ook voor het Formule E-seizoen heeft het coronavirus gevolgen.

FIA heeft zogenoemde rode vlaggetjes gezet bij alle Formule E-races die in maart en april zouden plaatsvinden. Dat betekent dat er in die maanden geen enkele race verreden wordt. Races in Parijs, Seoul en Jakarta gaan dus niet door op de geplande data. De maand mei staat als geel gemarkeerd. Dat houdt in dat het mogelijk is dat er in die maand wel races verreden worden, maar dat ook dat niet zeker is. Juni en juli staan vooralsnog als groen aangemerkt. Dat betekent dat er, indien de situatie rond het cornonavirus zich stabiliseert, in die maanden wél geracet gaat worden. Geannuleerde races worden op een later moment wel verreden. FIA houdt daarover contact met lokale autoriteiten.