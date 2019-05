SsangYong Tivoli onder het mes

De in 2015 op de Nederlandse markt gebrachte Tivoli werd in Zuid-Korea in 2017 al eens ietwat opgewaardeerd, maar nu voert het merk een échte facelift door bij z'n instapmodel. De auto krijgt een nieuwe neus, waarin niet alleen niet koplampen een plek krijgen, maar ook een nieuwe motorkap en een nieuwe voorbumper. Het ontwerp van die vernieuwde voorbumper sluit designtechnisch aan bij het exemplaar dat SsangYong voorop de nieuwe Korando schroeft. Ook is de zwarte strook tussen de koplampen net even anders vormgegeven. SsangYong kleedt het spits naar het midden toe lopende geheel onder andere aan met een chroomstrip.

Ook achterop enkele aanpassingen: SsangYong geeft de auto een andere achterbumper en achterlichtunits, die weliswaar hetzelfde van vorm zijn als de huidige, maar een andere indeling hebben. De achterklep is anders gevormd dan voorheen, onder modelnaam Tivoli is nu een 'deuk' zichtbaar. In het interieur zien we een volledig nieuw dashboard. Zowel het instrumentarium als de overkapping ervan, de middenconsole en het gedeelte voor de bijrijder zijn compleet anders van vorm. Het instrumentarium is, waarschijnlijk afhankelijk van de gekozen uitvoering, voorzien van wat SsangYong de Blaze Cockpit noemt: een nieuwe, digitale klokkenwinkel. De unit heeft een diameter van 10,25 inch. Op de middenconsole zien we een 9-inch display, dat bij het vernieuwde infotainmentsysteem hoort. Het geheel oogt allemaal net wat strakker, maar wellicht minder speels, dan in de Tivoli van voor de bijpuntsessie.

SsangYong maakt melding van de komst van een nieuwe geblazen 1.5-motor. Zeer waarschijnlijk is dat de 163 pk sterke 1.5 die het merk ook in de Korando hangt. Deze 1.5 vervangt de huidige 1.6. De 115 pk sterke 1.6 diesel blijft bestaan. Mogelijkerwijs krijgt de Tivoli in een later stadium ook een geblazen 1.2 onder de kap. Wanneer de vernieuwde Tivoli in Nederland beschikbaar is, is nog niet bekend.

Facelift:

Facelift:



Pre-facelift: