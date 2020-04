SsangYong deels uit de brand geholpen door Mahindra

De Indiase industriegigant Mahindra & Mahindra nam vorig jaar een meerderheidsbelang van 70 procent in de SsangYong Motor Company. Om het noodlijdende merk flink meer lucht te geven, stelde Mahindra een gigantische investering van omgerekend € 375 miljoen in het vooruitzicht. Dat moet SsangYong flink vooruit helpen en er uiteindelijk voor zorgen dat het in de komende drie jaar weer winstgevend wordt.

De coronacrisis noopt M&M echter tot het uitstellen van deze investering, nu Mahindra zelf alle zeilen bij moet zetten. De Indiërs waren wel bereid om toch alvast een kleinere investering in SsangYong te doen. Die kapitaalinjectie is goedgekeurd door SsangYong, meldt Automotive News. Het gaat om een bedrag van omgerekend € 30 miljoen. Hiermee wil SsangYong directe liquiditeitsproblemen oplossen. Grotere investeringen zijn op een later moment alsnog nodig om überhaupt weer in een stijgende lijn te komen.

SsangYong krabbelde van 2013 tot en met 2016 behoorlijk op na jarenlange teleurstellende verkopen. Wereldwijd was 2016 het beste jaar: toen verkocht het met bijna 20.000 auto's op jaarbasis zo'n 3,5 keer zoveel auto's als drie jaar eerder. Sindsdien zijn de wereldwijde verkopen iets teruggelopen en ligt het gemiddeld op zo'n 15.000 auto's per jaar. Europa is de belangrijkste markt voor SsangYong, met Italië als grootste afnemer.

Hier in Nederland biedt SsangYong zes modellen aan; de Tivoli (foto), de XLV, de Korando, de New Rexton, de Rodius en de Actyon Sports. In 2019 werden er alleen slechts twee auto's verkocht in ons land. In de afgelopen tien jaar was 2011 hier het meest 'succesvolle' jaar, met 33 verkochte auto's. Het decennium daarvoor ging het nog aanzienlijk beter.