Spyker herleeft met Victor Muller én Jasper den Dopper

Het nieuws is concreet dat Victor Muller, oprichter en topman van het Spyker eerder failliet ging, de merkrechten op Spyker weer in handen heeft. Daar hóeft de beste man natuurlijk niets mee te doen, maar dat gaat naar verluidt wel gebeuren. Het allerbeste nieuws is wellicht dat ook Jasper den Dopper, drijvende kracht achter ‘Spykerenthousiast’ en de enige die de bestaande Spyker-vloot in de lucht kan houden met onderdelen en onderhoud, ook betrokken is bij het herboren Spyker. Samen met Muller wil Den Dopper gaan bouwen aan de wederopstanding van het merk. Den Dopper: “Mijn eerste prioriteit is het afbouwen van mijn huidige projecten en blijven onderhouden van alle Spykers wereldwijd. Ondertussen moet ‘SpykerEnthusiast’ flink professioneler worden en werken we aan een toekomst waarin we nog steeds enthousiast zijn, maar meer acteren als een OEM” [als een autofabrikant dus, red.]

Het herboren Spyker wil zichzelf op dezelfde manier positioneren als het merk dat elf jaar geleden van het toneel verdween, maar dat betekent niet dat we exact dezelfde auto’s moeten verwachten. Den Dopper: “Je kunt niet zomaar een Preliator of Aileron gaan bouwen, want die auto’s zijn nu gewoon oud. Daarom zal er echt aan iets nieuws gewerkt moeten worden, mogelijk met leveranciers uit het buitenland“. Betekent dat ook dat Spyker Nederland gaat verlaten? Dat zeker niet: “Het wordt een Nederlands bedrijf en zal ook in Nederland gevestigd zijn."

Het faillissement van Spyker Cars werd in 2014 aangekondigd, maar Spyker herleefde even later. In nieuwe vorm hield het bedrijf het nog een tijdje vol, maar in die jaren werd al snel duidelijk dat het opnieuw moeilijk zou gaan worden voor Spyker. In 2020 werd een nieuw faillissement aangekondigd en sindsdien sleept de zaak over onder meer de merkrechten zich voort. Ondertussen werkt Jasper den Dopper vanuit Veghel al tien jaar concreet aan Spykers, maar dan wel onder de vlag van zijn eigen bedrijf SpykerEnthousiast. Dat nam nagenoeg alle onderdelen opnieuw in productie en is dus in feite al in staat om een nieuwe Spyker te maken, maar richt zich tot nu toe wel vooral op de 'oude' C8-modellen.