Spyker belooft nieuwe opleving

Wie de laatste weken ‘Spyker’ aan Google toevertrouwde, kreeg vooral veel verhalen over failissementen en schimmige transacties voorgeschoteld. Uiteraard ontkent topman Victor Muller de meeste aantijgingen, nadat hij zich ook eerder al van een uiterst positieve kant liet zien.

Toch is het Spyker-avontuur volgens het merk zelf nog lang niet voorbij. Muller heeft een overeenkomst getekend met Boris Rotenberg en Michail Pessis, met als doel om de productie van eerder gepresenteerde, maar voor zover bekend nooit daadwerkelijk verschenen modellen op gang te brengen. Rotenberg is een Russische bankier die ook veel geld heeft verdiend met het aanleggen van gasleidingen én is bekend vanwege z’n banden met de autosport. Zo stond hij via z’n bedrijven onder meer aan de wieg van raceteam SMP Racing en raceauto-bouwer BR Engineering. Pessis is een zakenpartner van Rotenberg en topman van Milan Moraday, een bedrijf dat zich zegt te specialiseren in exclusieve ‘design-oplossingen’ op allerlei gebieden. Ook is Pessis mede-eigenaar van het Duitse R-Company, dat in nieuwe en gebruikte auto’s van de duurdere soort handelt.

Met hulp van de investeringen van deze heren en de technische bijdragen van BR Engineering en SMP Racing moet de productie van eerder beloofde Spyker-modellen snel worden opgestart. De eerste van deze auto’s, de C8 Preliator, moet vanaf 2021 worden gebouwd in een nieuwe, Duitse fabriek. De Preliator werd in 2017 voorgesteld als opvolger van de Aileron, waarmee de auto ook z’n voorzijde lijkt te delen.

Na de Preliator wordt het nog interessanter, want dat moeten de B6 Venator en de D8 Peking-to-Paris volgen. De Venator is het instapmodel, een relatief betaalbare Spyker die dus wellicht ook in grotere aantallen geproduceerd kan worden. De Peking-to-Paris is een auto die in de basis al in 2007 werd voorgesteld, zij het toen als twaalfcilinder D12. In het tijdperk voor de Bentayga, Urus en Cullinan zou deze zeer speciale en exclusieve SUV het alleenrecht hebben gehad, maar nu zou de hoogpotige zich in ieder geval mengen in een relatief drukbevochten deel van de markt.

De verkoop van de Spykers zou van start moeten gaan in een ‘Flagship Store’ in Monaco, waarna uiteraard ook vestigingen op andere locaties moeten volgen. We wachten het wederom geduldig af…