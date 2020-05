Sportievere Volkswagen ID.3 wordt overwogen

De Volkswagen ID.3 staat in de startblokken. Na een hoop hobbels en onzekerheden gaat VW's eerste échte spong in het elektrische diepe nu echt gebeuren. We spreken met hoofdontwerper Klaus Bischoff over zijn kindje.

Geen Golf met elektromotor, de Volkswagen ID.3 is een volledig eigen model naast die Golf. Wat is de gedachte daarachter geweest?

“Het was ons er veel aan gelegen dat het ontwerp eruit springt, met een iconische verschijning en dat de klant de kans biedt uit te dragen dat hij een heel milieuvriendelijk product heeft gekocht. Dat betekent dat hij duidelijk moet afwijken van modellen met verbrandingsmotor. Dat zie je vooral aan het gesloten front en de horizontale lichtpartij. De luchtinlaat aan de onderkant is heel bescheiden en dat alles geeft de ID.3 een vriendelijke uitdrukking.

Bij het zijaanzicht valt op dat hij een erg lange wielbasis heeft, met grote wielen en heel korte overhang. De ID.3 neemt ongeveer hetzelfde oppervlak in als een Golf, maar dan wel met de interieurruimte van een Passat; een mooi voordeel van EV’s voor de klant.

Een ander belangrijk design-element is de two tone-kleurstelling. Daarom is het zwarte dak standaard op alle uitvoeringen, zodat de ID.3 heel herkenbaar blijft.” Dat zwarte dak wordt overigens een kenmerkend iets voor alle ID-modellen, vertelt Bischoff later in het gesprek: "Hoewel er ook varianten zullen komen met een andere kleur dak."

“Verder is de A-stijl heel schuin en heeft hij een brede C-stijl, zoals je die op veel VW’s ziet", vervolgt Bischoff. "Van driekwart achter is de altijd zwarte achterklep een typisch kenmerk. Dat wordt onderstreept door de lichtpartij, die deel uitmaakt van de horizontale lijn en samen met de gladde oppervlaktes een futuristisch aanzicht levert. Vanuit datzelfde gezichtspunt zie je ook de horizontale lijn die helemaal rond de auto loopt, wat een onmiskenbaar VW-gevoel oproept. Wanneer je de auto nadert, herkent hij dat en zullen de koplampen je als ogen volgen.”

Opvallend zijn de relatief hoge raampartijen. Zit daar een bepaald idee achter?

"Elektrisch rijden geeft een heel ander gevoel. Stil, zwevend, een andere beleving. Daar past bij dat je beter ziet wat er om je heen gebeurt. In het verleden hadden auto’s relatief meer glas en in zekere zin gaan we terug naar die filosofie door inzittenden meer zicht naar buiten te bieden."

Een voorbeeld van unieke mogelijkheden voor EV’s is het augmented reality-systeem dat de ID.3 krijgt. Dat zal in conventionele auto’s niet mogelijk worden, legt Bischoff uit: “De techniek achter het headup-display neemt zoveel ruimte in, dat het alleen mogelijk is in auto’s zonder verbrandingsmotor.” Ook opvallend is de hoge mate van schijnbare eenvoud van het dashboard. Het aantal fysieke knoppen is tot een minimum beperkt. Bischoff zegt daarover: “Vroeger hadden auto’s een radio in het dashboard, met fysieke knoppen. Als er iets nieuws kwam, moest je de hele radio demonteren om hem door een nieuwe te vervangen. Nu gaat zo’n upgrade gewoon over the air en kun je nieuwe apps downloaden, zodat je auto zijn hele levensduur up to date en maximaal intelligent blijft."

Leren bekleding zoek je in de ID.3 tevergeefs. “In plaats daarvan hebben we Art Velours ontwikkeld, een kwalitatief hoogwaardig microvezel-weefsel”, vertelt Frauke Baumecker, die verantwoordelijk is voor de materialen. “We zijn niet tegen leer, maar bij onze elektrische auto’s kiezen we voor veganistische materialen, omdat de meeste klanten dat willen”, licht Bischoff verder toe. “Bijna alle materialen zijn gerecycled en weer recyclebaar.”

Bischoff besluit met een voorzichtige toezegging: "We willen het portfolio in de toekomst uitbreiden met meer sportieve varianten, dat is iets waar we op dit moment over nadenken."