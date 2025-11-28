Speciale uitvoering voor bijna alle modellen van Cupra

Cupra noemt Cupra-rijders en -enthousiastelingen 'zijn tribe'. Om die stamgenoten marketingtechnisch in het zonnetje te zetten, introduceert het voor de Leon, Leon Sportstourer, Formentor en Terramar een nieuwe speciale topuitvoering die VZ Tribe Edition heet.

De VZ Tribe Editions die je op de foto's ziet, zijn in de exclusief voor deze uitvoering bedachte kleur Manganese Green Matte uitgevoerd. Hoewel je wellicht anders zou vermoeden, is die kleur voor de VZ Tribe Editions niet standaard. Je betaalt er in het geval van de Formentor bijvoorbeeld bijna €1.800 extra voor. Midnight Black - zwart in normale mensentaal - is de enige gratis kleur.

Wat je ook standaard krijgt: in het zwart uitgevoerde zijspiegelkappen, in zwarte chroomkleur uitgevoerde Cupra-logo's en 19- (Leon en Formentor) of 20-inch (Terramar) lichtmetalen wielen. Ook horen Sulfur Green kleurige accenten en speciale bekleding voor de zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen bij het Tribe-festijn. Bij de Terramar heeft alleen de bestuurdersstoel een geheugenfunctie, bij de Formentor en Leon heeft ook de bijrijdersstoel die. De VZ Tribe Editions brengen ook een uitgebreid audiosysteem van Sennheiser, Travel Assist, Dynamic Chassis Control en - in het geval van de Formentor en Terramar - een 360-graden-camera naar de Cupra's.

De VZ Tribe Edition is altijd gekoppeld aan de 272 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn.