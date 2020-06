Speciale McLaren 720S ter ere van Le Mans-zege

Het is exact 25 jaar geleden dat de 24 uur van Le Mans van 1995 van start ging. Aan het einde van de uitputtingsslag voor mens en materiaal was het de McLaren F1 GTR (foto 9) van Yannick Dalmas, Msanori Sekiya en JJ Lehto die de meeste ronden had afgelegd. In de top vijf van het eindklassement stonden zelfs vier F1 GTR's. Een memorabele prestatie van McLaren, waar het nu met deze 720S Le Mans nog eens bij stilstaat.

De speciale 720S komt in een oplage van 50 stuks beschikbaar, waarvan 16 bestemd zijn voor de Europese markt. De ongetwijfeld schatrijke klanten hebben de keuze uit Sarthe Grey (vernoemd naar het circuit) en het bekende McLaren Orange als lakkleur. In het interieur treft men zwart Alcantara, dat naar keuze met accentuerende oranje of grijze stiksels geleverd wordt. De 720S staat op unieke lichtmetalen wielen, speciaal voor deze versie ontworpen, die het ontwerp van de wielen van de F1 GTR moeten weerspiegelen. Daarachter zien we grote schijfremmen met goudkleurige remklauwen. Uiteraard zijn er zowel in als op de auto meerdere logo's te vinden die aangeven dat het hier om de 'McLaren 25 Anniversary Le Mans' gaat. Ook begint ieder chassisnummer met '298', het aantal ronden dat de winnende F1 aflegde.

Op technisch vlak hoefde McLaren niks te veranderen aan de 720S om de F1 GTR te eren, want de auto heeft van zichzelf al meer vermogen dan de racer uit 1995. De F1 GTR haalde 608 pk uit de 6,0-liter V12 van BMW, de 720S schopt het tot 720 pk met zijn 4,0-liter biturbo V8 van eigen makelij. Met een topsnelheid van 341 km/h is de 720S ook nog eens 11 km/h sneller dan de destijds exorbitant snelle Le Mans-racer. Tijden veranderen, zullen we maar zeggen. McLaren vraagt omgerekend € 284.000 voor de 720S Le Mans en levert de eerste exemplaren in september af.